CHP'li Köse: Evet Çıkması Halinde TBMM Vitrinden İbaret Kalacaktır (2)

TARLADA 'HAYIR' OYU İSTEDİ



CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'nde tarlada çalışan kadınları ziyaret etti. Kadınlarla birlikte çapa yapan Köse, referandum da 'hayır' oyu vermelerini istedi. Kadının ve kadın emeğinin olmadığı bir anayasa değişikliğini tanımadıklarını belirten Köse, "Günde ortalama 2 kadın cinayete kurban gidiyor. Katiller iyi hal indirimiyle serbest bırakılıyor. Hakkın, hukukun, kadın haklarından giderek uzaklaştığı bu süreçte bizlere verilmiş bütün hakları almak için 'hayır'dan başka şansımız yok" dedi.



