CHP'li Köse: Evet Çıkması Halinde TBMM Vitrinden İbaret Kalacaktır

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Referandumdan 'evet' çıkması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi vitrinden ibaret kalacaktır" dedi.



CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin Afyonkarahisar il başkanlığında, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İl Başkanı Kemal Demirkırkan, İl Kadın Kolları Başkanı Hafize Özmen ve parti yöneticilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. 16 Nisan'da halkın oyuna sunulacak anayasa değişikliği paketinin, halkın ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Fatma Köse, "Yapılmak istenen demokratikleşme için anayasa değişikliği değil. Bunu kabul edelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Gazi Meclis'in lağvedilmesidir. Bu sistem, hak ve özgürlüklerimizin tek kişiye teslim edilmesidir. Bizim hak ve özgürlüklerden vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. Yeni bir anayasa yazabilirdik, içinde özgürlüklerin ve tüm renklerimizin olduğu yeni bir anayasa yazabilirdik. Buna izin vermediler. Ama pes etmeyeceğiz. Referandumdan 'evet' çıkması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi vitrinden ibaret kalacaktır" dedi.



"TEK KİŞİNİN EMRİYLE YÖNETİLEMEYİZ"



Kuvvetler ayrılığının yok edilmesinin ülkeye zarar vereceğini kaydeden Köse, "Bu değişiklikle cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin hepsini üzerine almakta, kuvvetler ayrılığı yok edilmektedir. Son 2.5 yılda neyi istediler de yapamadılar? Bu sadece bir tek kişinin refahı ve yargılanmaması için bize dayatılan bir sistemdir. Gerçek demokrasilerde güçlü kuvvetler ayrılığı vardır. Bu değişiklik geçerse parlamento vitrinden ibaret kalacaktır. Biz asla tek kişinin emriyle yönetilemeyiz" diye konuştu.



EŞİT ŞARTLARDA YARIŞILMIYOR



Olağanüstü Hal dolayısıyla 'hayır' diyenlerle 'evet' diyenlerin eşit şartlarda yarışamadığını savunan Köse, şöyle dedi:



"İnsan hakları, basın özgürlüğü bu sistemde kalmayacaktır. Bu sistemde ekonomi tek elden yönetilecek ve yolsuzlukların üstü kapatılacaktır. Böyle bir sistem bu ülkeyi kaosa götürür. Bu sistem kutuplaşmaları derinleştirecektir. OHAL koşulları anayasa değişikliği için uygun değildir. Hayır görüşünü savunanlar, evet görüşünü savunanlarla eşit şartlarda yarışmıyor. Buna rağmen bu kampanyayı biz kazanacağız. Bu sistemle cumhuriyetin kurucu ilkelerine saldırı yapılmaktadır. Bu bir rejim değişikliğidir."



- Afyonkarahisar