CHP'li Gürsel Tekin Harcanan O Paraları Sordu

CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu, Şişli'de esnaf ziyareti sonrası İlçe Başkanlığına geçerek burada bir açıklama yaptı. Gürsel Tekin yeni anayasa ve referandum a ilişkin, "Devletin parasını harcayarak yapıyorsunuz. O bilbordlara, megabordlara kaç para ödendiğinin de sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.