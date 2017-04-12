CHP'li Gürsel Tekin Harcanan O Paraları Sordu
CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu, Şişli'de esnaf ziyareti sonrası İlçe Başkanlığına geçerek burada bir açıklama yaptı.
CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu, Şişli'de esnaf ziyareti sonrası İlçe Başkanlığına geçerek burada bir açıklama yaptı. Gürsel Tekin yeni anayasa ve referandum a ilişkin, "Devletin parasını harcayarak yapıyorsunuz. O bilbordlara, megabordlara kaç para ödendiğinin de sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.