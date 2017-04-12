CHP'li Gürsel Tekin Harcanan O Paraları Sordu

CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu, Şişli'de esnaf ziyareti sonrası İlçe Başkanlığına geçerek burada bir açıklama yaptı.

CHP'li Gürsel Tekin Harcanan O Paraları Sordu

CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu, Şişli'de esnaf ziyareti sonrası İlçe Başkanlığına geçerek burada bir açıklama yaptı. Gürsel Tekin yeni anayasa ve referandum a ilişkin, "Devletin parasını harcayarak yapıyorsunuz. O bilbordlara, megabordlara kaç para ödendiğinin de sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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