CHP'li Gök: "Genel Başkanımız Bizlere, 'İlk Fırsatta Karayoluyla Ankara'ya Geliyorum' Demiştir"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Levent Gök, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ile ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik iddiaları reddettiklerini belirterek, “Genel Başkanımız bizlere, ’Gidin, Meclise sahip çıkın.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Levent Gök, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ile ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik iddiaları reddettiklerini belirterek, "Genel Başkanımız bizlere, 'Gidin, Meclise sahip çıkın. Ben de ilk fırsatta karayoluyla Ankara'ya geliyorum' demiştir" dedi.
TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Levent Gök, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Halkımız gümbür gümbür bir devrim yapıyor" tweetine değinerek, "Hangi devrimi yapacaksınız? Türkiye'de tek bir devrim yapılmıştır. O da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan laik Cumhuriyet ve onun devrimleri. Bu devrimlere karşı, karşı devrim mi yapmak istiyorsunuz? ya da kuracağınız devletin adı nedir? Nasıl bir devlet kuracaksınız? Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp yeni bir devlet mi kuracaksınız?" ifadelerini kullandı.
AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın Meclis Genel Kurulunda 'Gerekirse anayasanın tüm maddeleri değiştirilebilir' dediğini hatırlatan Gök, Mehmet Uçum'un Bursa milletvekilinin sözlerini tamamladığını belirterek, "Bu anayasa değişikliğinde 'evet' diyeceğini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi üst yönetiminin Cumhurbaşkanı Danışmanı'nın bu sözlerine karşılık söyleyeceği bir çift laf olmalıdır. Sayın Bahçeli'den bu açıklamaları duymak ve görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
15 Temmuz darbe girişimi gecesi ile ilgili Kılıçdaroğlu'na yönelik iddiaları reddettiklerini kaydeden Gök, "15 Temmuz gecesi Genel Başkanımızın uçakta olduğu sıralarda hepimiz Ankara'da bulunan milletvekilleri Genel Merkezde toplandık ve uçaktan Genel Başkanımızla iletişim kurulduğu anda kendisiyle darbe girişimini paylaştık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu darbe gecesi saat 23.00 sularında Cumhuriyet Halk Partililere verdiği talimatı aynen yerine getirdik. Genel Başkanımız bizlere, 'Gidin, Meclise sahip çıkın. Ben de ilk fırsatta karayoluyla Ankara'ya geliyorum' demiştir. O güvenliksiz ortam içinde Genel Başkanımızın bize verdiği talimatı yerine getirdik. Benim de içinde bulunduğum 20 milletvekili o gün Meclise gelerek, milli iradeye sahip çıkma kararlılığını gösterdik. Herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlı tutumu ve o gün açık tutulan Mecliste kürsüden yaptığımız konuşmaların darbeciler üzerindeki olumsuz etkisini bilmelidir. Kimse bunu inkar edemez. Meclis o nedenle bombalanmıştır. Bütün partilerin darbeye karşı birleştiği görüldüğü andan itibaren darbecilerin motivasyonu bozulmuş ve Meclisi bombalamaya başlamışlardır" dedi.
Gök, yeni sistemde cumhurbaşkanının bir kararname ile illeri ayırabileceği ve eyalet sistemine geçirebileceğini iddia ederek, onun için 'hayır' dediklerini söyledi. - ANKARA