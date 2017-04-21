CHP'li Eski Belediye Meclis Üyesine Silahlı Saldırı
Büyükçekmece Belediyesi'nin CHP'li eski meclis üyesi Erkan Koçali, aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Büyükçekmece Belediyesi'nin CHP'li eski meclis üyesi Erkan Koçali, aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, D-100 karayolunda Koçali'nin kullandığı araca, seyir halindeyken başka bir araçtan silahla ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu, Koçali ağır yaralanırken, beraberindeki 2 kişi yara almadan kurtuldu.
Özel bir hastaneye kaldırılan Koçali'nin ameliyat edildiği, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, Koçali'nin yeğeni O.K'nin şüpheli olarak arandığı ileri sürüldü.