CHP'li Eski Belediye Meclis Üyesine Silahlı Saldırı

Büyükçekmece Belediyesi'nin CHP'li eski meclis üyesi Erkan Koçali, aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre olay, D-100 karayolunda Koçali'nin kullandığı araca, seyir halindeyken başka bir araçtan silahla ateş açıldı.



Açılan ateş sonucu, Koçali ağır yaralanırken, beraberindeki 2 kişi yara almadan kurtuldu.



Özel bir hastaneye kaldırılan Koçali'nin ameliyat edildiği, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, Koçali'nin yeğeni O.K'nin şüpheli olarak arandığı ileri sürüldü.