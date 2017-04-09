CHP'li Eski Başkan Buzağısına 'Hayır' Adını Verdi

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan CHP eski İlçe Başkanı Deniz Gül, yeni doğan buzağısına 'hayır' adını verdi.



İncirliova'da 2010 ve 2014 yılları arasında CHP İlçe Başkanlığı yapan Deniz Gül, referandum da 'hayır' oyu vereceğini söyleyerek yeni doğan buzağısının adını da 'hayır' koydu. Çiftçilik ve hayvancılık yaparak yaşamını sürdüren Deniz Gül, referandum nedeniyle ülke genelinde bir kutuplaşma yaşandığını öne sürdü. İnsanların bölünmesine tepki göstermek amacıyla yeni doğan buzağıya 'hayır' adını verdiğinibelirten Gül şöyle dedi:



"Şu anda 'hayır' sözü bir semboldür. Ülkede iki kardeşten biri 'evet'çi diğeri 'hayır'cı oldu. Ülkenin 'evet'- 'hayır' sürecine gelmemesi gerekiyordu. Bizce buna hiç gerek yoktu. Yaşadığımız ülkede yaşamımızdan memnunuz. Bu işleri fazla karıştırmanın bir anlamı yok."



Hayvancılıkta yeme yapılan zamlar için 'hayır' dediklerini kaydeden Gül, "Süt 1 TL civarında bunun için 'hayır' diyoruz. Mazotun fiyatı belli, bunun için 'hayır' diyoruz. Tepkimi göstermek için buzağıya da 'hayır' ismini koydum" diye konuştu.



CHP'li Deniz Gül, referandum sonucuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ise 50 artı 1'in bir başarı olmadığını ve mutlak bir çoğunluğun sağlanması gerektiğini savundu.



- İncirliovaaydın