CHP'li Erdoğdu HDP Sıralarında

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler başladı.

Meclis'te görüşmeler sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun HDP'li milletvekillerine ait sıralarda yer alması dikkatleri çekti.

O anları görüntüleyen AK Parti Kütahya Milletvekili, aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, Twitter'dan CHP ve HDP'nin ittifak içinde hareket ettiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de Anayasa değişikliği görüşmelerine başlandı. CHP ve HDP ittifak içinde hareket ediyor. CHP'li Aykut Erdoğdu HDP'li vekillerle."



