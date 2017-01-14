CHP'li Erdem İçin Ankara'da Caddelere Çirkin Bilboardlar Meclis de Kınandı

TBMM'de, anayasasında değişiklik yapılmasıyla ilgili görüşmeler sırasındaki olaylarda CHP'li Eren Erdem'in Ak Partili Muhammet Balta'nın bacağından ısırdığı şeklindeki iddiaların ardından bugünde Ankara caddelerindeki bilboardlara asılan 'Saldırgan ve ısırgan kayıp köpek' yazılı pankartlar Meclis Genel Kurulu toplantısında kınandı.



Meclis genel kurulunun bugünkü oturumunda CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Eren Erdem hakkında Ankara caddelerindeki bilboardlara korsan olarak asılan ve üzerinde Erdem'in fotoğrafının da olduğu 'Saldırgan ve ısırgan kayıp köpek' yazılı pankartın örneğini Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın'a verdi. Gök, "Olayla ilgili sayın Ankara Valisi ve Sayın Emniyet Genel Müdürü ile de görüştük. Sayın milletvekilimize yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu alçakça saldırıyı yapan kişi veya kişiler en kısa sürüde bulunarak gerekli cezayı almalıdır" dedi.



Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın'da, Ak Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın önceki gün bacağının ısırıldığı iddialarının ardından buna yapanın kesinlikle Eren Erdem olmadığı yönündeki sözünün üzerine hala böyle bir olayı alçakça saldırı olarak değerlendirildiğini söyledi. Aydın, olayı şiddetle kınandığının tutaklara geçirilmesini ve bu saldırıyı yapanların kısa sürede yakalanarak gereken cezayı almaları konusunda olayın takipçisi olunulacağını söyledi.



ALİ ŞEKER: BU ISIRIK DEĞİL



CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'de genel kurulda kürsüye gelerek burada bacağını açtı ve Balta'nın ayağındaki yaraların aysının kendisinde de olduğunu, olaylar sırasında genel kurul salonu içindeki merdivenlere düşüldüğü için bu tür yaralar alındığını söyledi.



HDP'LİLER GENEL KURUL SALONUNU TERK ETTİ



HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın genel kurul salonu kürsünden bugün sabaha karşı 'Ermeni soykırımı' ifadesinin ardından yaşanan olaylar bugünkü genel kurul oturumuna da yansıdı.



Ak Parti, CHP ve MHP milletvekillerinin ortak tepkisine de neden olan tartışmaların ardından Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın, Garo Paylan hakkında 3 birleşim çıkarma cezası ile 'soykırım' ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ve bu sözlerin tutanaklardan çıkarılması talebi oy çokluğuyla kabul edilmişti.



Bugünkü oturumda da milletvekillerinin tartışmalarının ardından HDP'liler grup olarak genel kurul salonunu terk etti.



- Ankara