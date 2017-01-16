CHP'li Demirtaş'ın Bahçeli Fotoğrafına Suç Duyurusu

MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ampul içinde gösteren bir fotoğrafı Facebook hesabından paylaşan CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş hakkında, 'hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.



CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, geçen 14 Ocak'ta, AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifine verdiği destek nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ampul içinde gösteren fotoğrafı, 'Fazla söze gerek yok' notuyla Facebook hesabında paylaştı. MHP İl Başkanı Hamdi Ayan, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla Demirtaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Açıklama yapan Ayan, milletvekili Demirtaş hakkında 'hakaret' suçundan kamu davası açılmasını talep ettiklerini söyleyerek, "Genel başkanımız ve partimizin manevi şahsiyetine hakaret eden şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında ceza davası açılması için şikayette bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur" dedi.



- Zonguldak