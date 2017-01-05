CHP'li Cankurt: Gönül İster ki Anayasa Değişikliğine Hayır Desinler

Partisinin İzmir il başkanlığı binasında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurt, Anayasa değişikliği ile ilgili, "Vicdanı olan MHP ve AK Parti'li vekillerden Anayasa değişikliğine gönül ister ki ilk etapta Meclis'te 'hayır' desinler. Referandum kısmında MHP'li vekillerin de seçmenlerin de ülkelerini ne kadar sevdiklerini göreceğiz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurt, CHP İzmir İl Başkanlığı binasında ülke gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın da bulunduğu toplantıda Anayasa değişikliği ile ilgili soruya cevap veren Cankurt, "Şuanda hem Meclis çalışmalarına hem de vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız hazır. Dileğimiz vicdanı olan MHP ve AK Parti'li vekillerin, 90 yıllık parlamenter sisteme, Anayasasının ilk dört maddesine güvenen, milletin iyiliğini düşünen vekillerin, Anayasa değişikliğine gönül ister ki ilk etapta Meclis'te 'hayır' desinler. Umarız Meclis'ten geçmez. İkinci etabında yani referandum kısmında MHP'li vekillerin de seçmenlerin de ülkelerini ne kadar sevdiklerini göreceğiz" diye konuştu.



"Satranç, stratejik düşünceyi açar"



Aynı zamanda iyi bir satranç oyuncusu olan Cankurt, son günlerde gündemde olan satranç oynama konusu hakkında ise şunları söyledi:



"Akıllara durgunluk verecek bir konu. İnsanların kafasını karıştırmak için akıl dışı sözler. Satranç, bütün dünyada stratejik düşünceyi açan, zeka oyunu şeklinde ufku açan, strateji belirlemeyi sağlayan bir oyundur. Yorum bile yapılacak bir durum değil. Akıl dışı sözler. O adamın söylediği hiçbir şeyi dinlememek gerekiyor. Adını bile telaffuz etmiyorum. Ciddiye almıyorum."



Konuşmasında 3 ay daha uzatılan OHAL hakkında da değerlendirmede bulunan Cankurt, ülkenin OHAL'e değil, huzura ihtiyacı olduğunu söyledi. - İZMİR