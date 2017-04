CHP'li Budak: Darbeci Evren'in Aklına Gelmeyen Yetkiler Bir Kişiye Verilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, cumhurbaşkanlığı sistemiyle tüm yetkilerin denetimsiz bir şekilde bir kişiye verileceğini belirterek, "Darbeci Kenan Evren'in bile aklına gelmeyen yetkiler bir kişiye verilecek" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Aksu'da esnafı ziyaret etti, üreticilerle bir araya geldi. Budak, bal üreticilerinin 'hayır' yazılı bal petekleriyle de objektiflere poz verdi.



Pazar günü oylanacak cumhurbaşkanlığı sistemiyle kuvvetler ayrılığı ilkesinin tamamen yok edileceğini ve geniş yetkilerin tek bir kişiye verileceğini kaydeden Budak, etkin bir denetim ve kontrol mekanizmasının da öngörülmediğini belirtti. Anayasa değişikliklerinin kanunlar gibi olmadığını, telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkabileceğini kaydeden Budak, şöyle dedi:



"15 yıldır ülkenin temel sorunlarına çözüm getiremeyenler, şimdi tüm yetkileri bir kişiye vermek istiyor. Hem de darbeci Kenan Evren'in bile aklına gelmeyen yetkiler bir kişiye verilecek. Yasama, yürütme, yargı tek kişinin tahakkümüne girecek. Bu kadar yetkili kişi bir de 400 oy şartı ve Meclis'i fesih yetkisiyle koruma altına alınacak. Böyle bir sistemin sağlıklı işlemesi mümkün değil. Bu kadar yetki kime verilirse verilsin yanlıştır. Anayasa değişiklikleri kanun gibi değil. 'Yanlış oldu bir ay sonra düzeltelim' olmaz. 1982 Anayasası'ndaki darbecileri koruyan geçici madde 35 yılda kaldırılıp Kenan Evren ve diğer darbeciler yargılanabildi mi? Hayır. Çünkü Anayasa değiştirmek çok zordur. 16 Nisan o nedenle çok önemli bir tarihtir."



HALKIMIZ DEVLETİNE DEMOKRASİSİNE SAHİP CIKACAK



Anayasa değişikliğini getirenlerin bunu savunmakta zorlandığını ve muhalefete saldırdığına dikkat çeken Budak, "Tarafsızlık üzerine yemin etmiş Cumhurbaşkanı, meydan meydan gezip hakaret içeren sözlerle muhalefete saldırıyor. Nerde kaldı tarafsızlık? Söyleyecek sözü olmayan saldırır. Bir yandan da sözde tarafsız cumhurbaşkanının danışmanları 'eyalet' diyor, 'yeni devlet' diyor. Rejim değişikliğiyle aslında ne amaçladıklarını itiraf ediyorlar. Devletin tüm olanaklarını, gücünü kullanarak propaganda yapıyorlar. Nerede kaldı adalet, nerede ahlak? Halkımız her şeyi görüyor. ve bir dip dalgası geliyor. 16 Nisan'da halkımız, 'tek adam düzeni, eyalet, yeni devlet' diyenlere karşı, ülkesine, demokrasisine, Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak. Halkımız, Türkiye'nin sonu felaket olacak bir maceraya sürüklenmesine izin vermeyecektir" diye konuştu.



- Antalya