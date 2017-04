CHP'li Böke'den "Olağanüstü Kurultay" Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, olağanüstü kurultay, MYK değişikliği gibi konulara ilişkin, "Kendi içimize dönük bir gündemimiz yok. Tamamen Türkiye'de hukuku ve demokrasiyi yeniden ayağa kaldıracak bir gündemle meşgulüz" dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke düzenlediği basın toplantısında MYK'nın gündemini basın mensuplarıyla paylaştı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye'yi yeniden siyasi denetime alma kararını üzüntüyle takip ettiklerini belirten Böke, "Bu kararla Türkiye denetimden çıkan ve sonra tekrar denetime alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bunun siyasi gerekçeyle yapıldı denerek geçiştirilemeyecek kadar önemli ve hepimiz için üzüntü verici bir durum olduğunun altını çizmek istiyoruz. Ancak AKPM'nin bu kararının Türkiye'de uzun süredir yaşanan ve düzeleceğine ilişkin hiçbir işaret bulunmayan hukuk, demokrasi, özgürlükler konusundaki somut gerçeklere dayanarak alındığını da vurgulamak gerekiyor. AKPM'nin bu kararı siyasi gerekçeyle falan değil, Türkiye'deki iktidarın başta OHAL olmak üzere somut uygulamaları nedeniyle verilmiştir. Kararın sorumlusu AK Parti olmasına rağmen, karar 80 milyonu, Türkiye'yi cezalandırmaktadır. Bu karar ve bu karara yol açan hukuksuzluklarla Türkiye 13 yıl geriye götürülmüştür" dedi.



"Hızla tutuklu milletvekillerine derhal Balbay kararı uygulanmalıdır"



Gazetecilerin ve siyasi parti liderlerinin, milletvekillerinin tutuklu olduğunu söyleyen Böke, "Siyasi partinin liderleri, milletvekilleri 180 güne yakın bir süredir hapisteler. Oysa Anayasa Mahkemesinin 4 yıl önce verdiği bir karar vardı. Bu karar kamuoyunda 'Balbay' kararı olarak bilinen ve 100'ü aşkın gerekçeye dayandırılmış bir karardı. O zaman da talep ettik, bugün de talep ediyoruz. Hızla tutuklu milletvekillerine derhal Balbay kararı uygulanmalıdır. Burada açık bir hukuksuzluk vardır ve milletvekillerinin tutukluluklarına bir an önce son verilmelidir" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin ciddi sorunları olduğunu anlatan Böke, hükümet ve Cumhurbaşkanının ise tek bir sorunu olduğunu, onun da uluslararası kara para trafiğinin baş aktörü Rıza Sarraf'ın korunması olduğunu ileri sürdü.



"Kendi içimize dönük bir gündemimiz yok"



Dünkü Parti Meclisinde MYK değişimi ve olağanüstü kurultay konularının gündeme gelip gelmediği soruları üzerine Böke, şunları kaydetti:



"Bizim bir tane gündemimiz var. Gayri meşru bir referandum yüzde 50'nin üzerinde 'hayır' oyu vererek Türkiye demokrasisine sahip çıkmış milyonlar, kendi iradesi YSK tarafından gasp edilmiş 49 milyonun üzerinde vatandaşımız, bu insanların hakkının korunması, bu iradenin Türkiye'de korunması ve demokrasisinin yeniden inşa edilmesi dışında CHP'nin herhangi bir gündemi yoktur."



Tüzük kurultayının gündeme gelip gelmediği sorusuna Böke, "Kendi içimize dönük bir gündemimiz yok. Tamamen Türkiye'de hukuku ve demokrasiyi yeniden ayağa kaldıracak bir gündemle meşgulüz. Bunun ötesinde ortaya atılan her fikir ve görüş Türkiye'nin gerçek meselelerinin üstünün örtülmesi için bir gayrettir" karşılığını verdi.



Böke, Sincar'a gerçekleştirilen sınır ötesi operasyon hatırlatılarak, ABD'den bu konuyla ilgili gelen açıklamanın sorulması üzerine, "Türkiye'nin güvenliği için Türkiye atılması gereken her adımı atacaktır. Bununla beraber bölgede IŞİD'in bölgesel bir tehdit olmasının önüne geçecek adımların da mutlaka ortağı olacaktır. Bu yönde daha önceki açıklamalarımızın ötesine geçme ihtiyacı olmadığını düşünüyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde kendi güvenliğimizin ihtiyaç duyduğu her adımın atılmasına destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasalarıyla ilgili bir araya geldiği hatırlatılarak, Meclisteki görüşmelere CHP'nin katılıp katılmayacağı sorusuna Böke, "CHP böyle kararları yetkili kurullarında verir. Eğer bir karar olsaydı bugün paylaşırdık. Böyle paylaşılacak bir karar yok" yanıtını verdi. - ANKARA