CHP'li Böke: Atılması Gereken Her Adımı Atmaya Devam Edeceğiz (2)

BÖKE: BİZİM İÇİN ASIL OLAN VATAN, ATILAN TWEETLER TEFERRUATTIR



CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, anayasa değişikliğiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye ilişkin tweetlerinin ve erken seçim uyarılarının anımsatılması üzerine "Esas olan vatansa gerisi teferruattır diyoruz. Bizim gözümüzde esas olan vatan, atılan tweetler ise teferruattır. Erken seçim tehdit ve şantaj unsuru olamaz. Milletin görüşünün alınması demokratik bir haktır. Hodri meydan dememizin nedeni budur" dedi.



"TÜRKİYE DÜNYA LİGİNDE KÜME DÜŞECEK"



TBMM'de toplanan CHP'nin MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Selin Sayek Böke açıklamalarda bulundu. Selin Sayek Böke Türkiye'de 6.5 milyon kişinin işsiz olduğunu anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde ülkenini fakirleşeceğini savunarak "Fiili başkanlık sonucunda 3 milyon 647 bin kişi iş arıyor ama bulamıyor. Ülkede fiili başkanlık sistemi uygulandığı için işsiz kalmış durumda. İş arayıp bulamayacağına dair umudunu yitirmiş olan milyonlar var. Bu kişileri de eklediğinizde Türkiye'de 6.5 milyon kişinin üzerinde işsiz olduğu ortaya çıkıyor. Israr edilen rejim değişikliğinin gerçekleştiği taktirde fakirleşeceğiz. İşsiz kalacağız. TL değersizleşecek Türkiye dünya liginde küme düşecek. 80 milyon ortak geleceği için bir mücadele vermek durumundayız" diye konuştu.



"ANAYASANIN BİZE VERDİĞİ HAKLARI KULLANMAYA SÖZ VERİYORUZ"



Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde ikinci turun başladığını kaydeden Böke şöyle devam etti: "Bugün tarihi bir gün. Bu rejim değişikliği cumhuriyetimizi, demokrasimizi, hepimizin ortak geleceğini yok etmek, meclisi feshetmek istiyor. CHP olarak rejim değişikliği Meclis'e geldiği günden itibaren AKP'nin hukuka uymayan kimi zaman saldırılara kadar giden her türlü baskısına rağmen son derece onurlu bir mücadele verdik. Birileri seçmenlerinde aldığı kutsal emaneti sarayın vesayetine sokmak için uğraşıyor. Birileri ise namusları üzerine emanet aldığı anayasayı, milletten aldığı emanete sahip çıkmak için mücadele veriyor. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz Hukuk, içtüzük ve anayasanın bize verdiği tüm hakları kullanmaya, Meclisimizi AKP ve ortaklarına yıktırmamaya söz veriyoruz."



"TÜRKİYE ÖNCELİKLİ OLDUĞU İÇİN ÖNEMSİYORUZ GÖRÜŞMEYİ"



Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 45 dakika süre gören görüşmenin detaylarının sorulması üzerine Böke şöyle konuştu: "MHP, Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir parti. Esas olan vatansa gerisi teferruattır yaklaşımıyla görüşme gerçekleşti. Bizim için Türkiye'nin çıkarları öncelikli olduğu için önemsiyoruz görüşmeyi. ve sayın genel başkanımız biraz önce ifade ettiğimiz geleceğe dair kaygıları Bahçeli ile paylaşmıştır. Bizler Türkiye'nin ortak geleceğinin yeniden birlikte inşa edilmesi için atılması gereken her adımı atmaya devam edeceğiz."



"ATILAN TWEETLER TEFERRUATTIR"



KIlıçdaroğlu'nun görüşmek için randevu istemesinin ardından, Bahçeli'nin Twitter'da attığı tweetlerin anımsatılması üzerine Böke şöyle dedi: "Esas olan vatansa gerisi teferruattır diyoruz. Bizim gözümüzde esas olan vatan, atılan tweetler ise teferruattır."



"ERKEN SEÇİM TEHDİT VE ŞANTAJ UNSURU OLAMAZ"



Devlet Bahçeli'in geçtiğimiz hafta yaptığı erken seçim uyarısının hatırlatılması üzerine Böke şöyle konuştu: "Erken seçim tehdit ve şantaj unsuru olamaz. Milletin görüşünün alınması demokratik bir haktır. Hodri meydan dememizin nedeni budur. CHP Türkiye'nin geleceği için umutla ve büyük bir özgüvenle mücadele vermektedir. 80 milyonun ihtiyaç duyduğu şey umuttur. Bu teklifi bırakın kuvvetler ayrılığını güçlendirmeyi, tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'yi sarayın iki dudağı arasına hapseden bir anayasa değişikliği teklifidir."



