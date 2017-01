CHP'li Böke: Atılması gereken her adımı atmaya devam edeceğiz (1)



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, bugün TBMM'de MYK gündemini değerlendirdi. Gazetecilerin Kılıçdaroğlu ile Bahçeli görüşmesini sorması üzerine Böke,"Bizim için Türkiye'nin çıkarları öncelikli olduğu için bu görüşmeyi önemsiyoruz. Nezaket çerçevesi içerisinde 45 dakikalık bir görüşme gerçekleşmiş. Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin geleceğine dair büttün kaygıları Sayın Bahçeli ile bu görüşme çerçevesinde paylaşmıştır. Bizler Türkiye'nin ortak geleceğinin yeniden birlikte inşa edilebilmesi için atılması gereken her adımı atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



