CHP'li Bingöl'den 'Ortaköy Katliamı' Açıklaması: Anayasal Bir Suçtur ve Cezasız Kalmamalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili "Bazı kamu görevlilerinin de başını çektiği bir grubun, yılbaşı kutlamalarının bir Hristiyan adeti, Yahudi geleneği olduğunu iddia eden görüş ve ifadeleri bu kutlamalara katılanların hedef gösterilmesine yol açmıştır. Bu yaklaşım, Anayasal bir suçtur ve cezasız kalmamalıdır" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl'ün yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan Ortaköy katliamıyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:



"Özgürlükler öncelikle insana ve insanların yaşam tarzına saygı duymakla başlar. Son yıllarda artan gerici zihniyet ve bu zihniyet sahiplerinin radikal söylemleri, vatandaşlarımızın yaşam tarzına müdahale seviyesinde şiddetin ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Sosyal medyadaki troller ve yandaş medyanın günler öncesinden başlayan, yılbaşı kutlamalarına yönelik tehdit kokan söylem ve yazıları da terör odakları ile gericileri cesaretlendirerek farklı eylemlere ve böylesine menfur bir terörist saldırıya yöneltmiştir. Bazı kamu görevlilerinin de başını çektiği bir grubun, yılbaşı kutlamalarının bir Hristiyan adeti, Yahudi geleneği olduğunu iddia eden görüş ve ifadeleri bu kutlamalara katılanların hedef gösterilmesine yol açmıştır. Bu yaklaşım, Anayasal bir suçtur ve cezasız kalmamalıdır.



Ayrıca bazı istihbarat örgütü mensuplarının son günlerde, hükümetin de yönlendirmesiyle asli görevleri olan terörle mücadele yerine sosyal medyadaki hesapları takip ederek, iktidara muhalif olanları susturmakla meşgul olduklarını da görüyoruz. Ülkemizde çok farklı dil, din ve kültüre mensup insanlar 'Barış ve Huzur' içinde yaşamaktayken, izlenen yanlış politikalar sonucu bu kardeşlik ortamı derinden sarsılmış, büyük bir erozyona uğramıştır. Ne yazık ki bu ayrışma gün geçtikçe daha da kaygı verici boyutlara ulaşmaktadır. Bu hain saldırıyı ve buna sebep olan gerici zihniyeti kınıyor ve lanetliyorum. Bu kalleşçe saldırı sonucu hayatını kaybedenlere, hangi inanca ve kimliğe sahip olurlarsa olsunlar Allahtan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." - Ankara