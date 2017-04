CHP'li Bingöl'den 'Genel Kurul' açıklaması Almış olduğumuz net bir karar yok



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Meclis'te referandum sonrası uyum sürecine yönelik gerçekleştirilecek Genel Kurul çalışmalarıyla ilgili partisinin tavrının ne olacağına ilişkin Uyum yasalarıyla ilgili tavrımızı, toplantıların ışığında ortaya çıkartacağız. Şu anda, bu yolda almış olduğumuz net bir karar yok. Değerlendirmeye tabi tutuyoruz dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, partisinin referandum sonrası çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliği referandumuna yönelik tartışmaların yalnızca Türkiye gündemiyle sınırlı kalmayıp, uluslararası alana da taşındığını dile getiren Bingöl, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 3 siyasi partinin 'Referandum iptal edilsin' talebini reddetmesini de değerlendirdi.



YSK'nın, halk oylamasının yapıldığı 16 Nisan Pazar günü aldığı kararların hukuksuz olduğunu ileri süren CHP'li Bingöl, Dönüp, baktığımızda 16 Nisan günü yapmış olduğu 2 toplantıda, yaklaşık 20 ila 30 dakika içinde karara bağlanan o toplantıların sonucunda bizim iptal başvurumuzun görüşüldüğü toplantı, 7 saatlik bir zaman dilimine ulaştı. İki önemli kararın alındığı toplantı, 20 ila 30 dakika içinde alınıyorken ki kendilerince haklı gerekçelerin olduğu ifade ediliyor; ama o kararların ve seçimin iptali yönündeki başvuru 7 saatlik bir görüşme sonucunda sonlandırılıyor. Demek ki 16 Nisan'daki toplantılarda alınan kararlar, gerçekten maddi temeli olmayan, hukuksuzluğun ve kanun tanımazlığın ürünüdür diye konuştu.



Anayasa değişikliğinin 'ayıplı anayasa'ya dönüştüğünü savunan Bingöl, YSK, kanun yapma organı değildir. Kanunu uygulamak durumundadır; ama maalesef YSK, 16 Nisan'da kanunu hiçe sayarak, bu kararlarla seçime gölge düşürmenin ötesinde, seçimin meşruiyetini tartıştıracak bir noktaya taşımıştır. Hep 82 Anayasasından örnekler verilir. 82 Anayasası, darbe anayasasıdır. Bu anayasa değişikliğiyle birlikte YSK'nın skandallara imza attığı kararlarıyla mühürsüz seçim sonucunda oluşan anayasa, darbe anayasasıyla birlikte bir 'ayıplı anayasa'ya dönüşmüştür. Sürekli tartışılacaktır. Anlaşılan o ki YSK'nın 10 üyesi, 'itaat et, rahat et' anlayışına herhalde teslim olmuştur dedi.



Partisinin kararlı duruşunu sürdüreceğini vurgulayan CHP'li Bingöl, şunları söyledi Bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz. Toplantılardan ilkini; cumartesi günü, genel merkezimizde, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte kapalı grup toplantısı olarak gerçekleştireceğiz. Referandum sürecini değerlendirerek, daha sonraki süreçle ilgili de değerlendirme yapacağız. Ardından 25 Nisan Salı günü parti meclisimizi toplayacağız, 29 Nisan Cumartesi günü Ankara'da il başkanları toplantımızı yapacağız. Onun arkasından da belediye başkanlarımızla birlikte bir başka toplantı gerçekleştireceğiz. Bütün bunlar, referandumu değerlendirmenin yanı sıra bundan sonraki stratejimizi belirmek adına; yapacağımız toplantılar, bize yön verecektir. Önemli kararları alma noktasında değerlendirmeleri arkadaşlarımızla birlikte yapacağız



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) referandum kararını inceleme hakkı olmadığı yönündeki açıklamasına ilişkin görüşleri sorulan CHP'li Bingöl, Bütün bunları değerlendireceğiz. Biz hukuki yolların tamamını önümüze koyarak, kararlar alacağız. Alacağımız kararlar çok somut kararlar olacak. Atacağımız her adımın bir anlamı olacak. İş olsun, diye bir girişimde bulunmayacağız. Bu konuda uzmanların ve akademisyenlerin de görüşlerini alarak, adım atacağız diye yanıt verdi.



Meclis'te referandum sonrası uyum sürecine yönelik gerçekleştirilecek Genel Kurul çalışmalarına CHP'nin katılıp katılmayacağı sorulan Bingöl, Uyum yasalarıyla ilgili tavrımızı da bu toplantıların ışığında ortaya çıkartacağız. Şu anda, bu yolda almış olduğumuz net bir karar yok. Sadece değerlendirmeye tabi tutuyoruz dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, 2019 seçimlerine ilişkin '2019'dan umutlu musunuz' sorusunu ise şöyle yanıtladı



Çok ama çok umutluyuz. Biz 2019'da yapılacak ya da olası bir seçimin tarihi ne olursa olsun hepsinden umutluyuz. Yerel seçimlerden çok umutluyuz. Çıkan sonuçlar, sadece bizi değil; yüzde 50'nin üzerinde 'hayır' veren seçmenlerin yanı sıra 'evet' oyu veren kardeşlerimizi de bu konuda farklı bir noktaya itecektir, bu yaşananlardan dolayı. Genel seçimde ve cumhurbaşkanlığından çok umutluyuz