CHP'li Bingöl'den Ankaragücü'ne Kutlama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan MKE Ankaragücü'nü kutladı.



Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, Ankaragücü'nün Türkiye'nin güzide spor kulüpleri arasında yer aldığını ve 107 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Ankaragücü kuruluşundan bu yana Ankara ile bütünleşerek işçinin, emekçinin umudu ve mutluluk kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.



Milli mücadele yıllarında, ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna yapılan direnişte en önde yer alan Ankaragücü'nün şehitler verdiğini ve adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırdığını ifade eden Bingöl, Süper Lig'de uzun yıllar Ankara'nın gururu olan kulübün yaşanan olumsuzluklar sonucunda geriye düşse de olağanüstü mücadele vererek, zirve yürüyüşünü emin adımlarla yeniden başlattığını kaydetti.



Bingöl, bu yürüyüşte en büyük payın, takımlarına canı gönülden sahip çıkan Ankaragüçlüler olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:



"Ankaragücü futbolcuları, taraftarı, başkanı ve yönetimiyle tek yumruk çıktığı bu yürüyüşün ilk adımında şampiyon olarak TFF 1. Lig'e çıkmaya hak kazanmıştır.

Bu onur ve gurur mücadelesinde, gecesini gündüzüne katarak büyük fedakarlıklarda bulunan, başta Ankaragücü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner olmak üzere yönetim kurulu üyelerini, teknik sorumluları, formalarını terleriyle ıslatarak şerefli mücadeleler veren takımımız futbolcularını ve emeği geçen bütün kulüp çalışanlarını üstün başarılarından dolayı tebrik eder, cefakar, vefakar, büyük Ankaragücü taraftarına en içten sevgi ve şükranlarımı sunarım. Şampiyonluğumuz kutlu, başarılarınız daim olsun."