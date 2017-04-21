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CHP'li Bingöl: Aldığımız Net Bir Karar Yok
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CHP'li Bingöl: Aldığımız Net Bir Karar Yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, Meclis'te referandum sonrası partisinin tavrının ne olacağına ilişkin "Uyum yasalarıyla ilgili tavrımızı, toplantıların ışığında ortaya çıkartacağız. Şu anda, bu yolda almış olduğumuz net bir karar yok" dedi.

CHP'li Bingöl: Aldığımız Net Bir Karar Yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, Meclis'te referandum sonrası partisinin tavrının ne olacağına ilişkin "Uyum yasalarıyla ilgili tavrımızı, toplantıların ışığında ortaya çıkartacağız. Şu anda, bu yolda almış olduğumuz net bir karar yok" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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