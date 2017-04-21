CHP'li Bingöl: Aldığımız Net Bir Karar Yok
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, Meclis'te referandum sonrası partisinin tavrının ne olacağına ilişkin "Uyum yasalarıyla ilgili tavrımızı, toplantıların ışığında ortaya çıkartacağız. Şu anda, bu yolda almış olduğumuz net bir karar yok" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, Meclis'te referandum sonrası partisinin tavrının ne olacağına ilişkin "Uyum yasalarıyla ilgili tavrımızı, toplantıların ışığında ortaya çıkartacağız. Şu anda, bu yolda almış olduğumuz net bir karar yok" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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