CHP'li Biçer'den, Arazileri Kamulaştırılmak İstenen Çiftçilere Destek

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, toplam 965 dönümlük arazileri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne dahil edilmek üzere kamulaştırılmak istenen Emlakdere ve Karaali mahallelerindeki 81 çiftçiyle biraraya geldi. Yarın görülecek olan kamulaştırma davası öncesinde konuşan CHP'li Biçer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na tepki gösterdi.



Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 6. kısmı için Emlakdere ve Karaali mahallelerindeki 64 parseldeki toplam 965 dönümlük tarım arazisinin kamulaştırılması için başlatılan çalışmalar tepkilere neden oldu. 965 dönüm tarım arazisini kapsayan kamulaştırma çalışmaları için tarla sahipleri Manisa Valiliği'nin uzlaşma komisyonuna davet edildi. Komisyonda Manisa Organize Sanayi Bölgesi yöneticileriyle görüşen tarla sahipleri, kamulaştırma için verilen bedeli çok düşük bulduklarını belirterek kabul etmedi. Yöneticilerle çiftçiler arasında maddi anlamda herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, 81 tarla sahibine Manisa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kamulaştırma davası açtı. Çiftçilere dava tebligatı bir ay önce gönderildi. Tebligatları alan köylüler, kamulaştırmayla ilgili yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.



'SANAYİYE KARŞI DEĞİLİZ'



Yarın Manisa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek kamulaştırma davası öncesinde CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, davalık olan Emlakdere ve Karaali mahallelerinde yaşayan 81 çiftçi ile bir araya geldi. Emlakdere'nin durumunu soru önergesi vererek Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne sorduğunu belirten Miletvekili Biçer, "8 bin dönüm arazi istimlak edile edile, vatandaşın, çiftçinin elinden kala kala 965 dönüm arazi kaldı. Onu da kaybetmek üzereyiz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi buraya çok yakın ve burayı istimlak etme kararı alıyor. Bu çalışmayı Manisa Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığı ile yapıyor. Sanayiye karşı değiliz. Elbette üreteceğiz, vatandaşımız çalışacak, kazanacağız ancak uygun yer burası değil" dedi.



'BAKANLIK HARİTAYI NİÇİN ONAYLAMIYOR?'



Emlakdere'deki tarım arazilerinin birinci derece verimli topraklar olduğuna dikkati çeken Milletvekili Biçer, "Buna rağmen istimlak etmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki uygulanan tarım politikaları sebebiyle toprak, çiftçilerin elinden gitti. Köylüler topraklaşşızdı. Çiftçi fakirleşti. Yok pahasına toprakları elinden alındı. Emlakdere ile ilgili bir çelişki var. Türkiye'de 184 ova, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal SİT alanı kapsamında değerlendiriliyor. Bunlardan birisi de Manisa Ovası. Bu ovalar yerleşime ve sanayileşmeye açılmayacaktı. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yeni bir çalışma yapıyor ve bakanlıktan gelen haritayı ayrıntılandırıyor. Manisa Valiliği Toprak Koruma Kurulu da bu toprakların SİT alanı içerisinde olduğunu onayladığı haritayı 6 ay önce bakanlığa tekrar gönderiyor. Bakanlığın o kadar önemli işleri var ki Emlakdereli vatandaşların derdi onları ilgilendirmiyor. Bugün itibari ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bir soru önergesi verdik. '6 aydır niçin onaylamadınız? Onaylamadıysanız neden onaylamadınız? Bakanlık diyelim ki istimlak yapıldıktan sonra imzayı attı. Elden çıkan topraklar nasıl geri verilecek? Zararları nasıl ödenecek? Çiftçilerimizin tek geçim kaynağı olan verimli toprakların ellerinden alınmasını istemiyoruz" diye konuştu.



'HAKKIMIZI İSTİYORUZ'



Emlakdere Mahallesi Muhtarı Kadir Kocabıyık ise "240 hane, 840 nüfuslu mahallemiz tarımla uğraşan bir mahalle. Manisa'ya 7 kilometre mesafedeki bir tarım mahallesi iken, şu an sanayi mahallesi olduk. 1998 ve 2003 yıllarında yapılan kamulaştırmalarda 8 bin dönüm tarım arazimizden son olarak 965 dönüm arazimiz kaldı. Şimdi yine kamulaştırma yapılıyor. Biz sanayiye karşı değiliz ama vatandaşın hakkı verilsin, bunu istiyoruz" dedi.



- Manisa