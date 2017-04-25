'CHP'li Belediye İstanbul'daki Deniz Manzaralı Parkı Sattı' İddiası

İstanbul Büyükçekmece'de yeşil alanlardan biri olan Albatros Parkı'nın, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi tarafından satıldığı iddia edildi.

160 MİLYON LİRA

Ensonhaber.com'un haberine göre, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, sessiz sedasız ihaleye çıkarttığı parkı 160 milyon liraya sattı.

TAKSİTLİ ÖDEME

İhale şartları gereği, bu bedelin yüzde 25'lik kısmı olan 40 milyon lirası tahsil edilecek. Kalan rakam ise ikişer ay vade ve 7 eşit taksitlerle toplam 14 ay içerisinde tahsil edilmiş olacak.

BÜYÜKÇEKMECE'NİN GEZİ'Sİ

Albatros Parkı'nın satılmaması için direnişe geçen vatandaşlar, Diren Büyükçekmece adıyla bir grup kurmuştu. Grup üyeleri, "Büyükçekmece'nin Gezi Parkı'nı sattırmayacağız." diyerek günlerce eylem düzenlemişti.