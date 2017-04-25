CHP'li Bektaşoğlu: "Hukuksal Olarak Yapılacaklardan Sonra, Demokratik Hakları Kullanacağız"

16 Nisan referandumu sonrası yaptığı itirazların YSK tarafından 'red' edilmesini değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, "Asıl mücadele şimdi başlıyor" dedi.



Hukuksal olarak yapılacaklardan sonra, demokratik hakları kullanacaklarını belirten Bektaşoğlu, "Asıl mücadele şimdi başlıyor. Çünkü elde ettiğimiz başarıyı ortadan kaldırmaya ve halkımızın ortaya koyduğu iradeyi çalmaya, hukuku, yasa maddelerini hiçe sayarak, geçersiz, sahte oylarla sonuçları kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu şaibeli ve meşru olmayan sonucu, tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Bu hukuksuzluğun üstüne rejim değişikliği, tek adam yönetimi ve 'Başkanlık' inşa ettirmeyeceğiz. Hukuksal olarak yapacaklarımızdan sonra demokratik haklarımızı da kullanarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.



"Bu Anayasa paketini, cumhuriyet ve demokrasimize, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, ulus devlet yapımıza, parlamenter sistemimize yönelik, hak, hukuk ve özgürlüklerimizi, geleceğimizi tamamen ortadan kaldıran emperyalist bir proje olarak algıladık" diyen CHP'li Bektaşoğlu, "Bu amaçla alanlara çıktık. Komşularımızdan başlayarak, mahalle, sokak, cadde, belde, ilçe ve köylerimizi dolaşarak halkımızı, esnaflarımızı hayır'a iknaya çalıştık" diye konuştu. - GİRESUN