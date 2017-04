CHP'li Bekaroğlu: Gelen Demokratik Bir Başkanlık Sitemi Değildir

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Gelen demokratik bir başkanlık sistemi değildir. Çünkü başkan, aynı zamanda Meclisin, parlamentonun yasa yapma, kanun yapma yetkisine geniş bir şekilde ortak oluyor. Böyle demokrasi olmaz" dedi.



Bekaroğlu, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile birlikte partisinin Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bekaroğlu, referandum da 'evet' çıkması halinde, yeni sistemin demokratik bir sistem olmayacağını belirterek şöyle konuştu:



"Gelen demokratik bir başkanlık sistemi değildir. Çünkü başkan, aynı zamanda Meclisin, parlamentonun yasa yapma, kanun yapma yetkisine geniş bir şekilde ortak oluyor. Böyle demokrasi olmaz. Yargıyı, mahkemeleri belirleyen hakimlerin, savcıların sınavlarını yapan, özlük işlerini yürüten, görevden alan kuralları da başkan belirliyor. Demokrasinin en temeli olan güçler, kuvvetler ayrılığı ilkesi çiğneniyor. Bu demokrasi değil. Bunca yıl demokrasi mücadelesi veren milletimiz, bu kadar bedeller ödeyen insanlarımız buna 'evet' demeyecektir. Hükümet yetkilileri Cumhurbaşkanı, Başbakan ve iktidarın diğer sözcüleri hiçbir şekilde bu 18 maddenin ne anlama geldiğini konuşmuyorlar. Bunun yerine öteden, beriden bildiğimiz polemikle, referandum u götürmeye çalışıyorlar. Bütün bunlara rağmen halk her şeyin farkında. Bunun bir seçim olmadığını biliyor. 16'sında 'hayır' oyu çıkacak ve bıraktığımız yerden, parlamenter demokratik sistemi daha katılımcı, daha çoğulcu bir şekilde kılarak, yolumuza devam etmek için yeni bir anayasa yapacağız."



BALBAY: GELECEĞİMİZİ OYLAYACAĞIZ



Balbay da, "Recep Tayyip Erdoğan'ı gerçekten en çok seven kişinin en yüksek 'hayır'cı olması gerekir. Onu korumak için. Çünkü bir kişiye normalin üzerinde olağanüstü bir yük yüklemek o kişiye haksızlıktır. Mevlana'nın güzel bir sözüdür. 'Bir kişiye hak ettiğinden ya da yapabileceğinden çok daha yüksek sorumluluk vermekle, hiç vermemek özünde aynıdır' der. O nedenle ben, halkımızın önemli bir kesiminin bu değerlendirmede olduğunu görüyorum. Şimdi son düzlüğe giriyoruz. Halkın sandığa gitmesi için ayrıca uğraşacağız. Her birey bir reydir. Aya çıkan ilk astronot attığı ilk adım için 'Bir insan için küçük bir adım, ama insanlık için büyük bir adım' demişti. Bu referandum da da herkes kendi oyunu küçük, tek bir oy gibi görebilir, ama bu ülke için çok önemli bir oylama olacak, geleceğimizi oylayacağız" diye konuştu.



