CHP'li Baykal ve DP'li Uysal'dan Aydın'da Ortak Miting
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum çalışmaları kapsamında Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Aydın’ın Nazilli ilçesinde ‘hayır’ mitingi düzenledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum çalışmaları kapsamında Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'hayır' mitingi düzenledi.
16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi 'hayır' için çalışmalarını sürdüren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Nazilli Belediye Meydanı'nda DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte niçin 'hayır' dediklerini anlattı. Baykal'a CHP Aydın milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, çevre ilçelerin belediye başkanları ve eski milletvekilleri eşlik etti.
Kendisine gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür eden Deniz Baykal, Nazilli'ye alışılmış bir siyasi parti toplantısı yapmak için gelmediğini belirterek, "Eminim siz de buraya bir siyasi parti açıklaması dinlemeye gelmediniz. Ben buraya particilik konuşmaya gelmedim ben buraya milleti konuşmaya, devleti konuşmaya, Türkiye'yi konuşmaya geldim. O nedenle burada her siyasi görüşten Aydınlı, Egeli, Nazillili kardeşlerimin bir arada olduğunu düşünüyorum. Öyle olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir araya gelmenin günüdür. Gün bugündür. Çünkü söz konusu olan Türkiye'dir, vatandır, millettir, ülkemizin geleceğidir" dedi.
"Onların bir kısmı da 'hayır' diyecek"
Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili itirazlarından söz eden Baykal, "Koymuşlar bir madde. 18 yaşında milletvekili olacakmış. O çocuğun babası 'benim oğlumu milletvekili yap' demiyor. 'Benim oğluma iş ver' diyor. 'Diplomasını aldı hala işsiz' diyor. Bu anayasa 18 yaş anayasası mı? Milletvekillerine 'kim hazırladı' diye soruyorlar. Diyorlar ki 'vallahi ben hazırlamadım.' Bir sürü hukukçu var, anayasacı var; onlara soruyoruz. 'Yok ben hazırlamadım' diyorlar. Kim yaptı bunu tam belli değil. Yaptıran belli, yapan kaçıyor. Kimse sahip çıkamıyor. Bakın 80'deki anayasaya Orhan Aldıkaçtı 'ben yaptım arkadaş' diye çıktı. Şimdi burada kim yapıyor belli değil. Milletvekillerine soruyoruz arkadaş 'sen imzalamışsın bunu ne diyorsun.' 'Vallahi ben boş kağıdı imzaladım, neyi imzaladım bilmiyorum' diyor. Böyle bir işle başlayan bir düzenlemeden yarar çıkar mı, ülkeye mutluluk çıkar mı? Şimdi o milletvekilleri var ya onların da bir kısmı 'hayır' diyecek" şeklinde konuştu.
Deniz Baykal ile birlikte aynı kürsüden milletin meselesini anlatmaya çalıştıklarını kaydeden DP lideri Gültekin Uysal ise şöyle konuştu:
"Gönlümüz ister ki endişelerimizden daha çok umutlarımızı, hayallerimizi konuşalım. Kara günleri, kara ayları, kara yılları unuttuk derken yeniden darbe dönemlerini gördük. Bizim bazı endişelerimiz var ve halkımıza doğruları anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu endişelerle sizlerin huzurunuzdayım." - AYDIN