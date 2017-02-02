CHP'li Balbay: "Efes'e Gelen Turist Sayısı Yüzde 50 Düştü"

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mustafa Ali Balbay, iç ve dış gelişmelerin en çok turizme darbe vurduğunu belirterek, "Efes'i ziyaret eden turist sayısı 2015 ve 2016 arasında yüzde 50 düştü. Önlem alınmazsa turizmde kara yaz olacak" dedi.



CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mustafa Ali Balbay, iç ve dış gelişmelerin en çok turizme darbe vurduğunu söyledi. Balbay, "2017 turizmi için ülke imajı ve tanıtımına ilişkin hiçbir faaliyet yürütmüyor. TÜİK verileri de bunu gösteriyor. Turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 azalmış. Yıllık olarak değerlendirildiğinde yabancıların kişi başı ortalama harcama tutarı 2014'de 775 dolar iken 2016'da 633 dolara düşmüş. Efes'i ziyaret eden turist sayısı 2015 ve 2016 arasında yüzde 50 düştü. Önlem alınmazsa turizmde kara yaz olacak" diye konuştu.



Verileri aktardı



Balbay, İzmir'de kruvaziyer turizmin yanı sıra kültür turizminde de düşüş yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:



"İzmir turizmi de ülkemizin diğer turizm kentleri gibi olumsuz etkileniyor. 2016 Aralık ayında havayolu girişlerinde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20, denizyolu girişlerinde ise yaklaşık yüzde 60 oranında azalma görüldü. Toplam girişlerde ise bu oran yaklaşık yüzde 25'leri buldu. Türkiye'nin en önemli turistik yerleri arasında bulunan Efes Antik Kenti ziyaretçi sayısı bile yüzde 50 azaldı. 2015 yılında yaklaşık 1 milyon 650 bin kişinin ziyaret ettiği Efes'i, 2016 yılında sadece 820 bin civarı kişi ziyaret etmiş. Bu rakamlarda iç ve dış ziyaretçi toplamı. İzmir'e bağlı müze ziyaretlerine baktığımızda da durum farklı değil. 2014 yılında 2,9 milyon kişinin ziyaret ettiği müzeleri 2016 yılında 1,6 milyon kişi ziyaret etmiş. Yüzde 56 düşüş yaşanmış. Almanya'dan 2014 yılında 338 bin 43 kişi gelmiş, 2016 yılında bu sayı 267 bin 859'a düşmüş. İngiltere'den aynı yıllarda bu rakam 103 bin 701'den 68 bin 532'ye, Hollanda'da 90 bin 145 den 60 bin 625'e düşmüş. Bu durum tarihi, kültürü, sosyal dokusu ve turizm varlığı bakımından Ege'nin incisi olarak adlandırılan İzmir için büyük bir üzüntü kaynağıdır." - İZMİR