CHP'li Arslan: Anayasanın Gizli Ajandası Gözler Önüne Serildi

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, eyalet sistemiyle ilgili gelen açıklamalar üzerine, anayasa değişiklik teklifini hazırlayanların Meclis'te değil, sarayda yuvalanan birkaç koltuk sevdalısı olduğunu belirterek, "Şükrü Karatepe eyalet düzeninden söz ederken bu anayasanın gizli ajandasını gözler önüne sermiştir" dedi.



CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin eyalet sistemiyle ilgili sözlerine yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Arslan, partisinin anayasa değişikliğini madde madde anlattığını ancak 'evet' cephesinin değişiklik paketinin iç yüzünü anlatamadığını söyledi.



Aslan, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Şükrü Karatepe'nin eyalet sistemiyle ilgili tartışmalara sebep olan sözleriyle ilgili şunları söyledi:



"Bu anayasa paketini yazanlar ne yazık ki mecliste değil, sarayda yuvalanmış birkaç koltuk sevdalısıdır. Mecliste sorduğumuzda yazarı belli olmayan bu paketin sahipleri ancak bu haftalarda ortaya çıktı ve her biri Türkiye üzerindeki tehlikeli senaryosunu, masa başındaki toplum mühendisliği projelerini itiraf etmeye başladı. Başdanışman Mehmet Uçum, yeni bir devlet kurmaktan, Şükrü Karatepe eyalet düzeninden söz ederken bu anayasanın gizli ajandasını gözler önüne sermiştir. Reha Denemeç, evet çıkarsa 2019'da yeni anayasa yazılacağını söylemiş, böylece içinde eyalet düzeninden cumhuriyetin adına, hanedan düzeninden şer'i kurallara kadar cumhuriyetin tüm kazanımlarını çöpe atmaya cüret eden bir kadronun mutfağı açığa çıkmıştır."



- Denizli