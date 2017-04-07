CHP'li Arık'a Bıçakla Saldıran Şüpheli Adliye Sevk Edildi

KAYSERİ'nin merkez Talas İlçesi'nde referandum kampanyası kapsamında esnaf ziyareti yapan CHP Milletvekili Çetin Arık'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunan 43 yaşındaki Abdullah Ateş, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Alkollü olduğu raporu verilen ancak promil oranı açıklanmayan Ateş'in olayda kulunladığı suç aleti 35 santim uzunluğundaki komando bıçağı adli emanete alındı.



CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık dün öğlen saatlerinde, bir grup partiliyle merkez Talas İlçesi'nde referandum da 'hayır' oyu verilmesi için esnaf ziyareti yaptı. Kiçiköy Semti'nde cadde üzerindeki işyerlerinden bir petshopa giren Arık ve partililerin 'Hayırlı işler' dediği esnaftan Abdullah Ateş, CHP'lilere tepki gösterdi. Milletvekili Arık ile tartışan Ateş, iddiaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekiline hakaret ve küfür etmeye başladı. CHP'liler yaptığının doğru olmadığını söyleyip buradan çıkarken, eline aldığı büyük bir bıçakla "CHP'lileri kesmek lazım" diyerek saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen Abdullah Ateş, müdahale eden CHP'liler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine gelen polisler Abdullah Ateş'i gözaltına aldı ve olayda kullandığı bıçağa el koydu. Milletvekili Çetin Arık ve partililer şikayetçi olarak Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.



CHP heyetine saldırmaktan gözaltına alınan Abdullah Ateş'in yapılan muayenede alkollü olduğu raporu verildi, ancak promil oranı açıklanmayıp 'düşük alkollü' denildi. Emniyetteki ifadesinde "CHP'liler dükkanıma izinsiz olarak geldi. Çıkmalarını isteyince, bana karşılık verdiler. Korkutmak ve dükkanımdan çıkmalarını sağlamak içtin tezgahtaki bıçağı gösterdim. Kimseye saldırmadım" diyen Abdullah Ateş, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.



MİLLETVEKİLİ ARIK OLAYI ANLATTI



CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık dün kendisi ve CHP Talas ilçe teşkilatındaki bir grup partiliye esnaf ziyareti sırasında meydana gelen olayı DHA'ya anlattı. Aynı zamanda doktor olan Arık, şunları söyledi:



"Talas İlçesi Kiçiköy Semti'nde esnaf ziyaretine çıktık. Ayrım gözetmeksizin tüm dükkanlara girdik. Sırada akvaryumcu vardı. İçeri girdiğimizde dükkan boştu. 'Kimse yok mu?' diye seslendiğimizde, arka taraftan dükkan sahibi olduğunu söyleyen kişi çıktı. Akvaryumdaki balıkları göstererek 'Ne güzel bir meslek' dedim ve daha sonra çok nazik bir şekilde CHP milletvekili olduğumu söyledim. Referandum konusunu daha açmadan, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve partimize yönelik ağır hakaret ve küfürler ederek 'Sizi kesmek lazım' diye bağırdı. Partililerimiz kendisine 'Terbiyesizlik yapma. Dükkanında, mekanında misafiriz' yanıtını verince, ben de sakin olmasını istedim. Ama, tezgahın üzerinden aldığı bıçakla üstümüze yürümeye kalkıştı. O sıra da yine 'CHP'lileri kesmek lazım' diye bağırıyordu." dedi.



Referandum kampanyasını bugün de ilçelerde CHP Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Tezcan'la birlikte sürdürdüklerini belirten Çetin Arık, Emniyet Müdürlüğü'nün kendilerine koruma polisi vermek için yazı gönderdiğini ancak "Beni Kayseri'de herkes tanır. Vatandaşlarla hekim olduğum için güzel bir ilişkim var. Sakin de bir kişiliğe sahibim. Düşman sahibi değilim. Sizi bir memurunuzu alıkoyarak rahatsız etmeyeyim" yanıtını verdiğini söyledi.



- Kayseri