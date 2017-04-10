CHP'li Aldan'dan Emniyete Polis Haftası Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı nedeniyle Ortaca İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Aldan'a, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.



Görev yapan tüm polislerin haftasını kutlayarak başarı dileyen Milletvekili Aldan, "Halkın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, fedakarlıklar yaparak zor şartlarda çalışan polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. - MUĞLA