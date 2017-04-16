CHP'li Aksünger: 'Şuan İtibariyle Ysk'nın Sandık Açımı Yüzde 16'

CHP'li Aksünger: "Şuan itibariyle YSK'nın sandık açımı yüzde 16"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger:

Şuanda televizyonlarda veya manipülasyon yaratan arkadaşların açıklamalarında yüzde 40'ın üzerinde bir sandık açılımı gösterdiğini söylüyor YSK'nın. Bunun mümkünatı yok"



ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "Şuan itibariyle YSK'nın sandık açımı yüzde 16. Şuanda televizyonlarda veya manipülasyon yaratan arkadaşların açıklamalarında yüzde 40'ın üzerinde bir sandık açılımı gösterdiğini söylüyor YSK'nın. Bunun mümkünatı yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, parti genel merkezinde seçim sonuçlarının kamuoyuna verilmesiyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Heyecanlı bir süreç yaşandığını belirten Aksünger, "Anadolu Ajansının manipülasyonu 'hayır' cephesinde umutsuzluk üstüne kurulmuş olduğu gözüküyor. Şuan itibariyle YSK'nın sandık açımı yüzde 16. Şuanda televizyonlarda veya manipülasyon yaratan arkadaşların açıklamalarında yüzde 40'ın üzerinde bir sandık açılımı gösterdiğini söylüyor YSK'nın. Bunun mümkünatı yok. Bu tamamen bir manipülasyon. Şuan yüzde 16 küsür açıldı sandıklar. Ama İstanbul sandıkları daha açılmadı. Ankara sandıkları ve İzmir ama biz onlardan daha önde açtık bunları. Şuanda İstanbul'da yüzde 56 ile hayır önde. İzmir'de yüzde 70.3 şuanda hayır. Ankara dengeli gidiyor şuanda. Doğu'da Diyarbakır'da ezici üstünlükte 'hayır' önde. Ama hala Doğu'daki sandıklar konusunda da ciddi bir eksik var" diye konuştu.

"Herkes şuna inansın sandık başlarındaki arkadaşlarımızda buna inansın ki, hiç kimse sandıkları terk etmesin" ifadesini kullanan Aksünger, şunları kaydetti:

"Sonuna kadar sandıkların son oyuna kadar saysınlar. Üstelik YSK'nın yaptığı bir sürü yanlışa, hataya, manipülasyona rağmen halk kazanacak. Millet kazanacak. Mühürsüz oyların sayılması mı söylersiniz, evet mühürleri bastırılıp tercih yerine kullandırılması mı dersiniz İçişleri Bakanlığının yetkisinde olmamasına rağmen oy kullanan insanları kendi sandıklarını izlemesinden mahrum etmesine kadar şuanda kanunsuz bir sürü eylem yapılıyor evet cephesinin lehine. Bir tarafta devlet bir tarafta millet. Göreceğiz ki sonunda hayır kazanacak millet kazanacak."

(PLN-