CHP'li Ağbaba Malatya'da 'Hayır' Çalışması Yaptı, TOBB'un İlanına Tepki Gösterdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dünyada tek adamlıkla yönetilip, başarılı olan bir tane ülke yok.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dünyada tek adamlıkla yönetilip, başarılı olan bir tane ülke yok. İlk 10 sıradaki ülkelerin tamamı, dünyada en çok milli geliri olan ülkeler Norveç, Avusturalya, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Almanya, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda parlamenter demokrasiyle yönetiliyor" dedi. Veli Ağbaba, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin gazetelere verdiği tam sayfa ilanda 'evet'li cümlelerin bulunmasına da tepki gösterdi.
Ağbaba, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum la ilgili çalışmalar kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Ağbaba burada yaptığı konuşmada, yeni anayasayla meclisin yetkilerinin elinden alındığını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayır'ın ne olduğunu anlatıyoruz. İnsanlara 'elinizi vicdanınıza koyun, sandığa gidin oyunuzu kullanın' diyoruz. Her düşünce bizim için kıymetli, her düşüncenin de orada oluşmasını önemsiyoruz. Bütün herkes sandığa gidip oyunu kullansın. 'Hayır' dememizin birkaç gerekçesi var. 1920'de kurulan, 12 Eylül'ün kapatamadığı, 15 Temmuz'da bombacıların kapatamadığı meclisin yetkilerinin alınmasına karşı çıkıyoruz. Dünyada tek adamlıkla yönetilip, başarılı olan bir tane ülke yok. İlk 10 sıradaki ülkelerin tamamı, dünyada en çok milli geliri olan ülkeler Norveç, Avusturalya, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Almanya, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda parlamenter demokrasiyle yönetiliyor. Sadece ABD var, başkanlıkla yönetiliyor. Oradaki başkanlık da bizdeki başkanlıkla alakalı olmayan bir sistem. Dünyada gelir dağılımı en düşük olan son 10 ülke ise başkanlık ve yarı başkanlıkla yönetiliyor."
'KAMPLAŞMAYA DEĞİL BİRLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR'
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin de, "Malatya'mızın Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir genel başkan yardımcısının olması, bizim için çok büyük bir onur ve gururdur" dedi. Keskin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın esnafın içerisinden geldiğini, hem Malatya hem de Türkiye'yi iyi bildiğini, esnafın sorunlarını dile getirdiğini belirtti. Keskin, "'Hayır' diyen de bu memleketin evladı, 'evet' diyen de bu memleketin evladıdır. Kamplaşmaya değil birleşmeye hepimizin ihtiyacı var. Özellikle de esnaf ve sanatkar camiasının çok büyük ihtiyacı var" diye konuştu.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren de ülkenin birlik ve beraberliği, Malatya'nın birlik ve beraberliği için 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum un güzel geçmesini diledi.
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU'NA İLAN TEPKİSİ
Daha sonra DHA'ya açıklamalarda bulunan Veli Ağbaba, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun gazetelere verdiği tam sayfa ilanda 'evet' cümlelerinin bulunmasına tepki gösterdi. Veli Ağbaba bu konuda şunları söyledi:
"'istihdam seferberliği çağrısına iş dünyamız 'evet' diyor' demiş Cumhurbaşkanına, Başbakan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na teşekkür etmiş. Ben buradan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'na bir çağrı yapıyorum. Düşüncen neyse çekinmeden, utanmadan ilanını ver. Utanarak böyle satır aralarında ürün yerleştirerek, reklam verme. Bütün iş dünyasının görüşü bu mu merak ediyorum? İş dünyasının bunu istemediğini biliyorum. Rifat Hisarcıklıoğlu bu iş dünyasının başına yakışmıyor. Delikanlıysan, 'evet'te, anlatacağın şeyler varsa, çık gazeteye ilan ver hangi gerekçeyle 'evet' dediğini bunu anlat. Gizleyerek saklayarak dolambaçlı yollardan 'evet' kampanyasının bir parçası olman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanına yakışmıyor. O koltukta oturman bu saatten sonra doğru değil. Delikanlıysan çık neye 'evet' dediğini anlat. Tek adama mı 'evet' diyorsun? Diktatörlüğe mi 'evet' diyorsun? Bütün yetkilerin bir adamda toplanmasına mı 'evet' diyorsun? Onu açıklamanı merakla bekliyoruz. "
- Malatya