CHP'li Ağbaba: Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Olsa Karşıyız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partili cumhurbaşkanlığı sistemine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa bile karşı olduklarını söyledi.



CHP'li Veli Ağbaba, CHP Adana İl Başkanlığı binasında partililer ve kent milletvekilleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Veli Ağbaba, anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan Meclis oturumlarının halktan gizlendiğini savundu. Anayasa değişikliğiyle rejimin değiştirilmek istendiğini ileri süren Ağbaba, "Partili cumhurbaşkanlığına karşıyız. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilse de karşıyız, rejim değişikliğine karşıyız. Padişahların bile partisi yoktu. Bu CHP'nin değil Türkiye'nin meselesidir" dedi.



- Adana