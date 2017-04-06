CHP Kayseri Milletvekili Arık'a Bıçaklı Saldırı Girişimi Ek Haber

ÖZHASEKİ: KINIYORUZ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bıçaklı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "'Olayı şimdi yeni haber aldım. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık beye bir saldırı olduğu söyleniyor. Tabii ki şiddetle kınıyoruz. Böyle bir şey tasvip edilemez. Doğru da bulmuyoruz" dedi.



Özhaseki, haberin televizyonlarda veriliş biçimi eleştirdi, "Emniyeteki raporlara göre bir kişinin dükkanına giriliyor, bu kişi alkollü. O da bir tepkide bulunuyor. Arada hoş olmayan kelimeler söyleyince, tartışma çıkıyor, daha sonra da son buluyor. Herhangi bir yaralanma yok, başka türlü bir sıkıntı yok. Sadece orada basit bir tartışmayı, alıp da bunu evet hayır kampanyasında bizim yaptırdığımıza doğru yönelecek şekilde sözler sarf etmeleri, bunların ikinci büyük ayıbıdır, kınıyoruz. Tabii ki olayı kınıyoruz, ancak kendilerinin bu olayı saptırma gayretlerini de kınıyoruz" diye konuştu.



Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da olayla ilgili şunları söyledi:



"Bugün CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Talas Kaymakamlığının yakınında bir dükkana giriyor. Alkollü olan bir vatandaşımız, yani dükkan sahibi, anlatıldığına göre, zaten kendisi de inkar etmiyor, CHP Genel Başkanına ve oraya gidenlere hakaret ediyor. Bunun üzerine karşılıklı tartışma olduğunu tahmin ediyorum. Bundan sonra o kişi balta deniyor, bana bıçak bilgisi geldi, bıçağı alıyor ve dükkanımı terk edin diye bağırıyor. Ardından da işyeri CHP Milletvekili ve yanındakiler tarafından terk ediliyor. Fiili olarak bıçakla saldırı söz konusu değil. Bu adli bir konudur, gerekli incelemeler yapılacak."



SALDIRGAN KAVGACI BİR KİŞİLİK ÇIKTI



Şüpheli Abdullah Ateş'in, çevresinde geçimsiz ve kavgacı olarak tanındığı, zaman zaman akvaryum ve petshop dükkanında yatıp kalktığı ifade edildi. Polisin kapsamlı olarak yaptığı araştırmada, olayın geçtiği dükkanda güvenlik kamerası bulunmadığı, 'hafif alkollü' raporu verilen şüpheli Abdullah Ateş'in hakkında 'silahlı tehdit' suçundan yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Bu arada CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Emniyet Müdürlüğü'nün koruma verilmesi önerisine "Gerek yok. Halkımız beni korur" yanıtı verdi.