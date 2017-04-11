CHP Kampanyasını Polatlı'da Tamamlayacak
Halk oylaması çalışmaları kapsamında, miting yerine daha çok salon toplantılarını tercih eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, son gün Ankara'da olacak.
Halk oylaması çalışmaları kapsamında, miting yerine daha çok salon toplantılarını tercih eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, son gün Ankara'da olacak.
Kaynak: Dunya.com
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