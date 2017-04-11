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CHP Kampanyasını Polatlı'da Tamamlayacak
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CHP Kampanyasını Polatlı'da Tamamlayacak

Halk oylaması çalışmaları kapsamında, miting yerine daha çok salon toplantılarını tercih eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, son gün Ankara'da olacak.

CHP Kampanyasını Polatlı'da Tamamlayacak

Halk oylaması çalışmaları kapsamında, miting yerine daha çok salon toplantılarını tercih eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, son gün Ankara'da olacak.

Kaynak: Dunya.com

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