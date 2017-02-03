CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Herkesin huzur içinde yaşayacağı, kimsenin kimseye üstünlük taslamayacağı yeni bir anayasa yazabiliriz." dedi.



Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şükrü Tunar Kültür Merkezinde düzenlenen CHP Kadın Kolları Marmara Bölge Toplantısına katılan Köse, referandumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Köse, yeni anayasanın halktan yoksun yapıldığını savunan Köse, şöyle konuştu:



"Anayasalar toplumsal uzlaşma ve mutabakat metinleridir. Getirmek istedikleri anayasanın demokratik meşruiyeti yoktur. Hiçbir anayasal kurumun ve halkımızın görüşü alınmaksızın yapılmak istenen anayasa değişikliği halkımızın bir talebi olarak ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Türk toplumu bu getirilmek istenen sistemde daha fazla kutuplaşacaktır. Bu anayasa değişikliği henüz teklif aşamasında bile toplumu birleştirmek yerine ayrıştırıp bölmeye başlamıştır. Bu tartışmayı mevcut cumhurbaşkanı bağlamında yapmak yanlış olur."



Yeni anayasa ile ülkenin tek kişi tarafından yönetileceğini iddia eden Köse, anayasa değişikliğinin halk tarafından yeterince tartışılmadığını bildirdi.



Köse, meselenin bir parti meselesi olmadığını, ülkenin ve çocukların geleceğinin söz konusu olduğuna değinerek, şu görüşlere yer verdi:



"Meselemiz memleket meselesidir. Bu memleket hepimizin. Bu sorun sadece CHP'nin sorunu da değildir. Bu sistemin kendisi sakattır. Bizler başkan CHP'li birisi olsa da karşıyız. İster kendini ülkücü, ister milliyetçi, ister devrimci, ister muhafazakar, ister dindar tanımla nasıl tanımlarsan tanımla. Çocuklarımızın, ülkemizin geleceğinin oylanacağını düşünün. Kırmadan, dökmeden, ideolojik tartışmalara girmeden meseleyi sen ben kavgasına getirmeden yapacağımız 'Hayır' kampanyası bu gidişatı tersine çevirebilir. Herkesin huzur içinde yaşayacağı, kimsenin kimseye üstünlük taslamayacağı yeni bir anayasa yazabiliriz."