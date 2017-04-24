CHP Kadın Kolları Başkanı Köse

CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, "Umudumuzu kaybetmeden bu umudu büyülterek biz yüzde 49'a sahip çıkmak zorundayız. Çünkü insanlar bize umut bağladı. Teşekkür ziyaretleri yapacağız. Biz bu ülkenin yarınlarıyız." dedi.

Partisinin Karaman İl Başkanlığını ziyaret eden Köse, referandum süresince çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kampanya başladığı andan itibaren ülkenin ayrıştırıldığını ikiye bölündüğü iddasında bulunan Köse, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eşit şartlarda yarışmadık. Devletin tüm olanakları devletin valisi, kaymakamı, belediyesi, AK Parti'nin il başkanları gibi çalıştılar. Biz hayırı büyütenler, biz bu yola yüreğimizi koyduk. Bu yolda emek verenler kazandı. Çünkü biz kaybetmedik bu yarışta.

Bu yarışı biz aldık. Biz bu yarışı büyütmek zorundayız. Bu yarışta umudumuzu kaybetmeden umutla yolumuza devam etmek zorundayız. İşte daha şimdiden meclisin yetkileri azaltılmış durumda. Biz meclis kalsın yerinde dedik."