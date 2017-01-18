CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Adalet Bakanlığına ve Sayın Bekir Bozdağ'a çağrı yapıyoruz; Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin iddianamesi biran önce hazırlansın ve tahliye edilsin." dedi.



Yarkadaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Ortaköy'deki terör saldırısının failini yakalayan güvenlik güçlerini tebrik etti.



İstanbul polisinin zor bir işi başararak, profesyonel bir katili yakaladığını vurgulayan Yarkadaş, güvenlik güçlerinin enerjisinin sosyal medyadaki paylaşımları takibe değil de teröristlerin yakalanmasına yönlendirilmesi halinde büyük başarılara imza attıldığını bildirdi.



Konuşmasında tutuklu gazeteci Hüsnü Mahalli'nin sağlık durumuna değinen Yarkadaş, Mahalli'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji servisince hazırlandığını söylediği raporlarını basın mensuplarına gösterdi.



Yarkadaş, raporlara göre Mahalli'nin felç riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, hastalığının tedavisi için protez desteğine ihtiyaç duyduğunu, tutukluluk koşullarında bunu sağlamanın ise zor olduğuna işaret etti.



Mahalli'nin hijyenik koşullarda bulunması ve günde en az iki saat kesintisiz şekilde yürümesinin de gerekli olduğuna vurgu yapan Yarkadaş, "Adalet Bakanlığına ve Sayın Bekir Bozdağ'a bir kez daha çağrı yapıyoruz; Mahalli'nin iddianamesi biran önce hazırlansın ve tahliye edilsin." diye konuştu.



Yarkadaş, Mahalli'nin gözaltına alınırken ortaya konan evrakta sosyal medya paylaşımlarının gerekçe gösterildiğini öne sürdü. Yarkadaş, Adalet Bakanlığı ve Silivri Cezaevi kayıtlarında ise FETÖ'den tutuklu olduğu ifadelerinin yer aldığını söyledi. Yarkadaş, matbu evraktan yapılan alıntıdan kaynaklandığını düşündükleri bu yanlışın düzeltilmesini istedi.