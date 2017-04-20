CHP İstanbul Milletvekili Çiçek Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, halk oylaması öncesinde "senaryonun" önceden yazıldığını iddia ederek, "Şayet hayırlar yüzde 60'lara yakın çıksaydı, mühürsüz oylar nedeniyle referandum iptal edilecekti ama baktılar denk gidiyor, mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydılar. Yani her durumda da kazan kazan." dedi.



Çiçek, düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması sürecindeki usulsüzlüklerin esprili bir şekilde anlatıldığını söylediği 5 dakikalık bir sinevizyon izletti.



Türkiye'nin 17 Nisan sabahı, bir asırlık parlamenter sistemden sonra Türk tipi yeni bir sisteme uyandığını belirten Çiçek, halk oylaması sürecinde yaşandığını ifade ettiği usulsüzlükleri anlattı.



Dursun Çiçek, oy kullanılan bir sınıfın girişinde, elinde kalaşnikofla bekleyen kişinin fotoğrafını gösterdi, Muş Valisi'nin olayla ilgili açıklamasını eleştirdi.



Halk oylaması sonucunun yüzde 51 ile evet olduğunun açıklandığını anımsatan Çiçek, şöyle konuştu:



"Bunların nasıl oylar olduğunu gördük. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bir noktada il ve ilçe seçim kurullarının da önüne geçerek ve onları bağlayarak 'evetçi' tarafta olduğunu gösterdi. Daha önce mühürsüz oy pusulalarını kabul etmeyen YSK, bu halk oylamasında kabul etti.



Burada senaryo önceden yazıldı. Bu mühürsüz oy pusulaları sandıklara önceden gönderildi ve orada dağıtıldı. Şayet hayırlar çok fazla olsaydı, yüzde 60'lara yakın çıksaydı, mühürsüz oylar nedeniyle referandum iptal edilecekti ama baktılar denk gidiyor, bu sefer AK Parti'nin başvurusu üzerine, mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydılar. Yani her durumda da kazan kazan."



CHP'li Çiçek, "evetler" lehine devlet kampanyası yürütüldüğünü iddia ederek, tamamında "evet" çıkan sandıkların yüzde 30'unda bütün vatandaşların oy kullandığını dile getirdi.



İktidarın sandıktan "evet" çıkması için bütün gücünü kullandığını savunan Çiçek, "İktidar, Türkiye'ye yakışmayacak şekilde demokrasiden, hukuk devletinden uzaklaşıldığını bir kez daha gösterdi, dikta yaklaşımlarını bir kez daha izledik." diye konuştu.



Çiçek, bu oylamanın seçim tarihine yeni bir seçim türünü, "mühürsüz seçimi" eklediğini belirtti.



YSK'dan sonuç alamadıklarını, ancak itirazlarının Anayasa Mahkemesi ve AİHM nezdinde devam edeceğini aktaran Çiçek, "İlk seçimlere kadar, iktidarın bu hırsızlığı ve milli irade gasbını millete anlatmaya devam edeceğiz. Bu mücadele yeni başladı ve ilk seçimlere kadar da devam edecektir. Hayır oyu verenler, ilk seçimlerde bu değerlere sahip çıkan siyasi partilere ve adaylara destek verecektir. Onlar da Türk milletine hesap vermek için sandığa gömülecektir, o günü dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.