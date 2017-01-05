CHP İstanbul Milletvekili Çiçek Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İncirlik Üssü'nün Türk toprağı, buraya ilişkin kararların da Türkiye'ye ait olduğuna işaret ederek, "PKK'ya, PYD'ye destek vermemesi, Fırat'ın batısındaki PKK unsurlarının doğuya çekilmesi konusunda Amerika'nın ikna edilmesi için Türkiye'nin elinde hangi kozlar varsa hepsini kullanması lazım." dedi.



Çiçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişiklik teklifine değindi.



Partili cumhurbaşkanlığının anayasadaki cumhurbaşkanı tanımı ile çeliştiğini savunan Çiçek, Meclisin denetimi dışındaki bir yürütmenin büyük tehlike oluşturacağını savundu.



Çiçek, "TBMM, milli iradenin kalbidir. Cumhurbaşkanına bu kalbi istediğinde durdurma, lav etme yetkisi veren bir anayasa değişikliği asla demokratik olamaz." diye konuştu.



CHP Çankaya ilçe teşkilatının düzenlediği kampanya kapsamında anayasa değişiklik teklifinin yanlış olduğuna ve milletvekillerinin vicdanlarının seslerini dinlemelerine ilişkin hazırladıkları mektupları MHP ve AK Parti milletvekillerine gönderdiklerini anlatan Çiçek, benzer kampanyaları sürdüreceklerini aktardı.



Kumpas davalarında yargılanmış bir asker olduğunu, cübbe giymiş FETÖ militanlarınca yargılanırken, "Bu salonlara sahip çıkın, gün gelecek burada sizi yargılayacağız" dediklerini hatırlatan Çiçek, bugün bu sözlerin gerçek olduğunun altını çizdi.



Ancak yargılamaları "yarım" diye nitelendiren ve yaşananların siyasi tarafı da hesap vermedikçe tam bir mücadeleden söz edilemeyeceğini belirten Çiçek, "Bunları azmettiren, istedikleri yasaları çıkaran, askerlerin yargılama usulünü Mecliste bir gecede değiştirip bizleri özel yetkili FETÖ hakim ve savcılarına teslim eden siyasi ayak şu an dışarıda, hesap verme konumunda değil. Siyasi sorumlular yargılanmadan, bu hesap bitmeyecektir. Bu süreçte siyasi iktidar kötü not almıştır. İçindeki siyasi sorumluları çıkarıp yargıya teslim etmek zorundadır." ifadelerini kullandı.



Rize Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk anıtının bir başka yere taşınmasına da değinen Çiçek, anıtın eski yerinde bir kişinin çektirdiği fotoğrafı basın mensuplarına göstererek, yapılan saygısızlığın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.



Çiçek, Atatürk'ün hatırasına saygısızlık edenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da bildirdi.



Gazetecilerin, Türkiye ve ABD ilişkileri ve İncirlik Üssü'ne ilişkin hükümetin bir tasarrufta bulunup bulunmamasıyla ilgili soruya Çiçek, şu karşılığı verdi:



"Tesadüfen dün, Genelkurmay 2. Başkanımız ile Suriye başta olmak üzere CHP'nin bu konulardaki tecrübeli bir milletvekili olarak görüşme imkanımız oldu. Suriye'de ABD ile sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıların aşılması anlamında politik ve dış destek olarak Türkiye, İran ve Rusya'ya yanaştı. Şayet ABD ikna edilmezse Suriye'de teröristlere daha modern silahlar verilerek Türkiye'nin şehitlerinin, gazilerinin artma ihtimali var. Bu konuyu çözmeye çalışıyorlar. Siyasi iktidarın da bu konuda tecrübe sahibi makamların, devlet yetkililerinin taleplerine olumlu yaklaşması lazım. İncirlik Türk toprağıdır; kapatırız, açarız. Bu Türkiye'nin vereceği bir karardır. Yeter ki siyasi irade bu kararın arkasında durabilsin. PKK'ya, PYD'ye destek vermemesi, Fırat'ın batısındaki PKK unsurlarının doğuya çekilmesi konusunda Amerika'nın ikna edilmesi için Türkiye'nin elinde hangi kozlar varsa hepsini kullanması lazım."



ABD'nin ayrılıkçı silahlı Kürtleri bölgede kendi piyadesi gibi kullandığını kaydeden Çiçek, Suriye'deki sorunların çözümü için ABD'nin stratejik anlamda ikna edilmesinin gerektiğini söyledi.



Çiçek, "ABD ile bütün ilişkilerin gözden geçirilmesi lazım. PKK mı, Türkiye mi? Eğer ABD 'PKK' diyorsa, yazıklar olsun, bizden uzak dursun. Bunu diyecek noktada olmadığını sanıyorum. Özellikle yeni yönetimin bu konuda daha olumlu bir politika izleyeceğine inanıyorum. Eğer müttefik olan, NATO üyesi bir ülke 'PKK' diyorsa yolun bittiği noktadır." şeklinde konuştu.