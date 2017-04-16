CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat Açıklama Yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, partisinin il başkanlığında bir açıklama yaparak, "Bizim elimize gelen, hem bizim hukukçuların, hem bilgi teknolojisi ile uğraşan arkadaşlarımızın ilçelerden ve sandık başlarından bize gönderilen verilere göre İstanbul'da yüzde 54 öndeyiz. Bütün sandık sorumlusu arkadaşlarımı kutluyorum, emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Bir rica daha var. Islak imzalar alınana kadar arkadaşlarımız sandıkları terk etmemeli. Seçim kuruluna teslim edip imzaları aldıktan sonra o zaman gelebilirler. Onun için şu anda çok rahatlıkla bunu söyleyebiliyorum, İstanbul'da kesinlikle 'hayır'lar önde. Bizim elimizdeki verilerde yüzde 54. Bundan sonra bunun kapanabilme şansı da gözükmüyor" dedi.







"'HAYIR'LARIN ÖNE ÇIKABİLME ŞANSI İSTANBUL'UN GELEN OYLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİR"



Canpolat, bir gazetecinin İstanbul oylarının Türkiye geneline nasıl yansıyacağını sorması üzerine şunları kaydetti:



"Yüzde 54 olduğu takdirde geneli de nasıl etkileyeceğinin sizin hesaplamanız lazım. Orada da biraz kafa kafaya gözüküyor. 'Hayır'ların öne çıkabilme şansı İstanbul'un gelen oylarına göre değişebilir."



- İstanbul