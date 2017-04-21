Chp, İptal İçin Danıştay'a Başvurdu

CHP'nin avukatı Kart, YSK'nın mühürsüz pusulaları geçerli saymasının idari bir işlem olduğunu vurgulayarak Danıştay'da işlemin iptali için başvuruda bulunduklarını, bu süreçte seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine yönelik yürütmeyi durdurma talebinde bulunduklarını söyledi.