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Chp, İptal İçin Danıştay'a Başvurdu
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Chp, İptal İçin Danıştay'a Başvurdu

CHP'nin avukatı Kart, YSK'nın mühürsüz pusulaları geçerli saymasının idari bir işlem olduğunu vurgulayarak Danıştay'da işlemin iptali için başvuruda bulunduklarını, bu süreçte seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine yönelik yürütmeyi durdurma talebinde bulunduklarını söyledi.

Chp, İptal İçin Danıştay'a Başvurdu

CHP'nin avukatı Kart, YSK'nın mühürsüz pusulaları geçerli saymasının idari bir işlem olduğunu vurgulayarak Danıştay'da işlemin iptali için başvuruda bulunduklarını, bu süreçte seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine yönelik yürütmeyi durdurma talebinde bulunduklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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