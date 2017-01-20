CHP ile MHP Milletvekilleri Arasında Bakanlık Tartışması

TBMM Genel Kurulunda CHP ve MHP milletvekilleri arasında bakanlık tartışması yaşandı.

CHP ile MHP Milletvekilleri Arasında Bakanlık Tartışması

TBMM Genel Kurulunda CHP ve MHP milletvekilleri arasında bakanlık tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda CHP milletvekilleri, MHP'ye bakanlık verildiği iddialarında bulunurken, MHP milletvekilleri bunu yalanladı. AK Parti milletvekillerinin araya girmesi üzerine kısa süreli tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sataşma yaptığı iddiaları üzerine AK Parti milletvekilleri sert tepki gösterdi. - ANKARA

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