CHP İlçe Başkanı ve yardımcısı saldırıya uğradı

CHP Viranşehir İlçe Başkanı ve yardımcısı darp edildi



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinin CHP'li ilçe başkanı ve başkan yardımcısı, oy kullanılan okulla gittiği sırada okulun önünde darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinin CHP'li İlçe Başkanı Remzi Taylan ve Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan oy işlemlerinin devam ettiği Fethullah Bayram İlkokulunu ziyaret ederken okul önünde saldırıya uğradı. Vücutlarına aldıkları darbeler sonucu yaralanan ilçe başkanı ve yardımcısı, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AK Parti Milletvekili hastanede ziyaret etti

Saldırı sonrası hastaneye giden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, ilçe başkanı Remzi Taylan ve yardımcısı Mustafa Arslan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Saldırıyı haber alan Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit de hastaneye giderek bilgi aldı.

16 gün önce de saldırıya uğramıştı

CHP Viranşehir İlçe Başkanı Remzi Taylan, 1 Nisan'da da saldırıya uğramıştı. Parti binasına giden Taylan, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kişinin saldırısına uğramış ve darp nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.