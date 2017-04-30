CHP İl Başkanları Toplantısı sonuç bildirgesinde 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin, "67 yıldır demokrasinin temel ilkelerine uygun şekilde adil ve eşit seçimlerin yapıldığı ülkemizde, birtakım tuzaklar ve kanun dışılıklarla halkın iradesi gasbedilmiştir." ifadesine yer verildi.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün yapılan CHP İl Başkanları Toplantısı'nın ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.



"Hükümetin, rejim değişikliğini öngören 'anayasa değişikliği' teklifini kabul ettirmek için ahlak ve hukuka sığmayacak bir şekilde bütün devlet imkanlarını kullanmasına, halkı tehdit etmesine, 'hayır' kampanyası yapanların engellenmesine ve daha birçok usulsüzlüğe karşın, vatandaşlarımız 16 Nisan'da sandığa gitmiştir." denilen bildirgede, "Ülkemiz demokrasisi için umut verici bir katılımla iradesini sandığa yansıtan vatandaşlarımızın en az yarısı değişiklik teklifine 'Hayır' demiştir ancak 67 yıldır demokrasinin temel ilkelerine uygun şekilde adil ve eşit seçimlerin yapıldığı ülkemizde, birtakım tuzaklar ve kanun dışılıklarla halkın iradesi gasbedilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.



İstanbul, Ankara, İzmir dahil 30 büyükşehirin 17'sinde ve tüm Türkiye'de gürleyen 'hayır' sesinin, milli iradeye ve demokrasiye hiçbir saygısı olmayan odaklar tarafından bastırılmaya çalışıldığı savunulan bildirgede, şunlar kaydedildi:



"Bu sürecin aracı kurumu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) görevini ihlal etmiş, hukuku ayaklar altına almıştır. Görevi kanunlara uymak ve yasaları uygulamak olan kurum adeta bir çete gibi davranarak kanunun açık emirlerine aykırı hareket etmiş, hukuku tanımak yerine hukuku yok etmiştir.



YSK tarafından halk oylamasında alınan karar, seçim güvenliğine yönelik bir darbe, halkın iradesine yönelik bir kumpas girişimidir. Referandumu 'mühürsüz referandum' kılan bu kumpas, halkın iradesini ortadan kaldıramaz. Tarihi demokrasi mücadelesinin altın sayfalarıyla dolu CHP, halkımızın hakkını sonuna kadar savunacak, adalet tesis edilene kadar gereken her adımı atacaktır."