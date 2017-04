CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki iki ayda her bir il ve ilçe başkanı, bu halk oylaması sırasında gittiğiniz her yere bir kez daha gideceksiniz. İki ay nezaket ziyaretleri sürecimiz başlıyor. Hiçbir yorum yapmadan, vatandaş ister 'Evet' ister 'Hayır' oyunu kullansın, 'Size, sandığa gittiğiniz için teşekküre geldik.' diyeceksiniz." dedi.



Kılıçdaroğlu, Hilton Garden Otel'de düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, halk oylaması sürecinde hiç kimsenin kimliği, inancı ve yaşam tarzını siyasete malzeme etmediklerini söyledi.



CHP'nin en acımasız şekilde eleştirildiğini, partiye hakaret edildiğini, açıkça küfredildiğini belirten Kılıçdaroğlu, bunları duymadıklarını, öfke üzerine siyaset kurmadıklarını, ayrıştırıcı bir dil kullanmadıklarını ifade etti.



Kılıçdaroğlu, bu ülkenin hümanizmasını yaşattıklarını dile getirerek, "Referandum süresince, öfkeye teslim olmadı hiçbir arkadaşım. Sandık başında kurşunlanarak ölen CHP'liler oldu, referandum sırasında kurşunlanarak öldürüldüler, öfkeye yine teslim olmadık. Şu algı artık toplumun belleğine yerleşmek zorundadır, 'CHP, Türkiye'yi en sağlıklı, tutarlı yönetecek olan partidir.' Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz." diye konuştu.



Körü körüne değil, bilgiye dayalı muhalefet yaptıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, bu süreçte elde ettikleri en büyük kazanımlardan birisinin, bilgiye dayalı muhalefet yapmaları olduğunu belirtti.



Kılıçdaroğlu, ilk kez CHP'li olmayan veya hayatında hiç CHP'ye oy vermeyenlerin kendisine kulak kabarttıklarını söyleyerek, bilgiye dayalı muhalefetin demokrasi çıtasını yükselteceğini vurguladı.



"Nezaket ziyaretleri sürecimiz başlıyor"



Demokrasiye olan bağlılıkla, kendileri gibi düşünmeyenlerin haklarını savunmanın temel görevlerinden birisi olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Demokrasinin erdemini ve güzelliğini, insan için ne kadar değerli olduğunu geniş kitlelere aktarma fırsatı bulduk. Biz bütün bunları yaparken önemli bir başarıya toplum olarak imza attık. Diğer siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları bizim bu tutumuzdan etkilendiler. Hep beraber demokrasi ortak paydasını oluşturduk, şimdi bu paydayı büyütmek zorundayız.



Ne yapacağız? Önümüzdeki iki ayda her bir il ve ilçe başkanı, bu halk oylaması sırasında gittiğiniz her yere bir kez daha gideceksiniz. İki ay nezaket ziyaretleri sürecimiz başlıyor. Hiçbir yorum yapmadan, vatandaş ister 'Evet' ister 'Hayır' oyunu kullansın, 'Size, sandığa gittiğiniz için teşekküre geldik.' diyeceksiniz."



Kılıçdaroğlu, süreci gayrimeşru hale getirenin, siyasi otoritenin emrindeki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu savundu.



"Bunların hepsini anlatacaksınız"



16 Nisan'daki halk oylamasının "mühürsüz referandum" olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, bir ayıba daha imza atıldığını ve YSK'nın "tam kanunsuzluk koşulları yaşanmamıştır" ifadesini kullandığını aktardı.



Kılıçdaroğlu, tam kanunsuzluğun bütün koşullarının yaşandığını ileri sürerek, salonda bulunanlara, "Her yaptıkları açıklamadan sonra biraz daha batıyorlar. Bunların hepsini anlatacaksınız." şeklinde seslendi.



"Halk oylaması yüzde 51 ile kazanıldı." denildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ama hiçbirisi gülmüyor, hiçbirisi hayatından memnun değil. Ölü toprağı serilmiş gibi. Niçin? Kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. O kadar ki şimdi birbirlerini suçluyorlar. Düne kadar yol arkadaşı olanlar, şimdi birbirlerini hain olarak suçluyorlar. Neden? Kaybettiklerini, yanlış yaptıklarını biliyorlar. Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, kazananın bu ülkenin demokrasisi ve insanı olduğunu belirtti.



"Kadın kollarına önem verin"



"Önümüzdeki 2 ay teşekkür ziyaretleri yapacağız, ben dahil. Gittiğim her yere tekrar gideceğim, konuştuğum herkesle tekrar konuşacağım, tekrar tokalaşacağız, tekrar anlatacağız." diyen Kılıçdaroğlu, demokrasinin ne kadar önemli bir kavram olduğunu aktaracaklarını söyledi.



CHP'nin Gençlik Kolları ve Kadın Kolları başkanlıklarına da teşekkür eden Kılıçdaroğlu, il başkanlarına, "Kadın kollarına önem verin, hangi talepte bulunuyorlarsa taleplerini mutlaka karşılayın. Çalmadığımız kapıları onlar çalabiliyor, giremediğimiz evlere onlar giriyor. Kadın kollarının önemi çok fazladır, partimiz açısından da çok önemlidir." şeklinde seslendi.



"Mücadelemiz kutlu olsun"



Halk oylaması sürecinde CHP'nin tam bir uyum içerisinde çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, bu uyumu bundan sonra da sürdüreceklerini vurguladı.



"Hayır" diyen demokrasiye bağlı bütün siyasi partilerle yakın ilişkileri sürdüreceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, onlara da teşekkür borçlu olduklarını, o partilerin de demokrasiyi savunduklarını ifade etti.



Kılıçdaroğlu, "Vatandaşla temas etmek için kapımızın çalınmasını beklemeyeceğiz. Biz gideceğiz, biz vatandaşın kapısını çalacağız, biz oturacağız, çayını, kahvesini biz içeceğiz, derdini biz dinleyeceğiz. 'Bir emrin var mı, iletmek istediğin bir şey var mı, bir sorunun var mı?' diyeceğiz. Her yerde bunu yapacağız. Süreç şu anda demokrasiden yana çalışıyor, ibre demokrasiden, insan haklarından yana." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"İktidar partisinden birisine şunu söyledim; 'Efendim demokrasi, demokrasi... Hapiste 150'nin üstünde gazeteci varsa, siz, demokrasiyi dünyanın hiçbir ülkesine anlatamazsınız. Hangi demokrasiden söz ediyorsunuz? Bir kişinin iradesi üzerine 150'nin üzerindeki gazeteci hapse mi atılır? Tahliye isteminde bulunan savcı ve tahliye kararı veren hakimi açığa alıyorsunuz. Kimin talimatıyla alıyorsunuz? Tek kişinin talimatıyla alıyorsunuz.' Demokrasiden sınıfta kalmış, bütün dünyanın gözü önünde üçüncü lige itilmiş bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Demokrasiyi savunan ise milyonlar var. Demokrasiden yana olan milyonlar var. Onların ifadesiyle yüzde 49, kimisine göre yüzde 50'nin üzerinde bir kitle demokrasiye sahip çıkıyorsa, önümüzde hiçbir engel yoktur, ölüm dışında. Bunun mücadelesini yapacağız."



Bu mücadelede yol arkadaşlığının ve birlikteliğinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu mücadeleyi kendimiz için değil, çocuklarımız, torunlarımız ve ülkemiz için yapacağız. Mücadelemiz kutlu olsun." dedi.



