CHP İl Başkanları Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasına ilişkin, "Bizler sandıklara sıkı sıkı sahip çıktık ve vatandaşlarımıza şunu söyledik, 'Sandığa gidin, oy kullanın, sandığın güvenliğini biz alırız.' Biz bunu yaptık, halkımıza verdiğimiz sözü, sonuna kadar tuttuk ama bir geriye dönüp baktık ki oylar sandıkta değil, Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çalınmış. Hırsızlığın adresi, başka bir yer olmuş." dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin, Hilton Garden Otel'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, haksız, adaletsiz, hukuksuz bir halk oylaması sürecinin bütün dünyanın gözü önünde yaşandığını savundu.



Bu süreçte devletin bütün kadrolarının, imkanlarının, araçlarının, parasının, forsunun, televizyonlarının kullanıldığını belirten Kılıçdaroğlu, bunların hiçbirinin kendilerini yıldırmadığını, çünkü demokrasi davasına inandıklarını söyledi.



Bu baskıların geleceğini, anayasa görüşmelerinden itibaren bildiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP'nin dünyanın en köklü dört partisinden birisi olduğunu, zor koşullara rağmen, demokrasiyi inançla ve kararlılıkla savunan gelenekten geldiklerini dile getirdi.



Kılıçdaroğlu, bütün CHP örgütlerine, çorbada tuzu olan herkese yürekten teşekkürlerini sunarak, bir kez daha CHP'nin demokrasi için ne kadar önemli olduğu gerçeğini, sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya anlatmış olduklarını kaydetti.



Bu süreçte, kurşunlanan, bıçaklanan, saldırıya uğrayan arkadaşlarının olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, bunlara rağmen, inanç ve kararlılıkla sandığa gittiklerini söyledi.



"Biz, çocuklarımızı baskının olduğu bir Türkiye'de değil, demokrasinin yaşadığı bir Türkiye'de yetiştirmek istiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin yaptığı mücadelenin, demokrasi tarihinin dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "O kadar ki 'Hayır' diyenlere 'terörist' dediler, asla aldırmadık. Çünkü biz kim olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Dini en acımasız şekilde istismar ettiler, aldırmadık. Çünkü biz, herkesin inancına saygı duyduk. O kadar ki 'Evet demenin farz, hayır demenin günah olduğunu' anlatmaya çalıştılar. Ama biz inancımıza güveniyorduk. Biz, ülkemizi ve insanlarımızı seviyorduk. İnsanlarımız arasında ayrım yapmama gibi bir gelenekten geliyorduk. Bütün bunlara rağmen biz, kararlılıkla yolumuza devam ettik." diye konuştu.



Yıllarca bir araya gelmedikleri pek çok çevreyle bir araya geldiklerini belirten Kılıçdaroğlu, kendileri gibi düşünen milyonlarca insanın olduğunu gördüklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Gördük ki biz, bir demokrasi paydasını oluşturduk ve bunu genişletme ihtiyacındayız. Bu açıdan hepimize büyük görevler düşüyor. Kuşkusuz bunu sadece CHP'liler yapmadı. Eğer bu ülkede seçmenin yüzde 50'den fazlası, demokrasiyi savunup, tek adam rejimine karşı 'Hayır' diyorsa, 'bu sadece ve sadece CHP'nin başarısıdır' dersek doğru olmaz. Ana aktör CHP'dir ama arkasında milyonlar vardır. Dolayısıyla başarı, bu ülkenin, bizim insanımızın başarısıdır." dedi.



"Demokrasi açısından çok önemli"



Kılıçdaroğlu, 1982 Anayasası halk oylamasının da aynı koşullarda yapıldığını ve yüzde 94 oranında "Evet" çıktığını ileri sürerek, şimdi seçmenin en az yüzde 50'sinin "Hayır" dediğini, bunun demokrasi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.



Halk oylamasının yapıldığı ve genel merkezde değerlendirildiği akşam, sandıklardan ıslak imzalı tutanakların geliş oranının yüzde 97,44 olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde bir ilk olan bu başarının, herkesin ortak başarısı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:



"Bizler sandıklara sıkı sıkı sahip çıktık ve vatandaşlarımıza şunu söyledik, 'Sandığa gidin, oy kullanın, sandığın güvenliğini biz alırız.' Biz bunu yaptık, halkımıza verdiğimiz sözü, sonuna kadar tuttuk ama bir geriye dönüp baktık ki oylar sandıkta değil, YSK'da çalınmış. Hırsızlığın adresi başka bir yer olmuş. Aklımıza gelmedi mi? Emin olun gelmedi. Çünkü orada hakimler var. Hakimlerin siyasal görüşleri olabilir ama vicdanı, ahlakı olmayan bir hakim olmaz diye düşündük. Hakim dediğin vicdanlıdır, ahlaklıdır, hukukun üstünlüğüne inanır, insan haklarına ve demokrasiye saygılıdır. Bu kadar saygısız bir grubun, YSK'da kümelendiğini hiç düşünemedik. Ağır konuştuğumu biliyorum, bu ağır konuşmayı onların hak ettiğini de çok iyi biliyorum. Eğer bir hakim cübbe giyiyorsa, düğmesi ve iliği olmaz. Bu halk oylaması bize şu gerçeği gösterdi, orada kümelenen bir grup hakimin cübbesi var, ilikleri ve düğmeleri var. Siyasi otoritenin önünde eğilen ve talimatla hareket eden kişiye hakim denmez, onlar olsa olsa toplumun en zavallı kişileridir."



"Nohut kadar aklı varsa, anlar"



Vatandaşların, "YSK'ya niye güvendiniz?" diyebileceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Şunun için güvendik, kanun maddeleri o kadar açık ki, bu kanun maddelerini anlamak için hukuk fakültesini bitirmeye gerek yok. İlkokulu bitirmeye, okuma yazma bilmeye bile gerek yok. Bir nohut kadar aklı varsa, bu maddeleri anlar." dedi.



İl başkanlarından, "YSK'nın mühürsüz pusulaları ve zarfları geçerli kabul edemeyeceğine" dair maddeleri ceplerinde taşıyıp, nasıl bir kanunsuzluğun yapıldığını vatandaşlara anlatmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Ne diyor? 'Üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan zarflar, geçersiz sayılır.' Bunu anlamak için nohut kadar akıl yeterlidir. Hukuk fakültesini bitirmeye, okulları bitirmeye gerek yok, 'geçersiz sayılır' diyor. Ama bunlar, cübbe giyenler, ilikleyenler ve siyasi otoritenin emrinde olanlar, bunu anlamazlıktan geldiler ve geçerli saydılar. Aynı şekilde 101. madde, 'Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir.' Ama bunlar geçerli yaptılar. Neden diyoruz bu referanduma mühürsüz referandum. Vatandaş sandığa gitti, 49 milyon vatandaş oy kullandı 'Evet' veya 'Hayır'. Herkesin 'Evet'ine ve 'Hayır'ına hep saygı duyduk ama bir şeye inandık hukukun üstünlüğüne, 'Vicdanı, ahlakı olmayan hakim olmaz.' dedik. Ama bir gördük ki vicdan sahibi ve ahlak sahibi olmayan hakimler de var. Bunları da gördük."



Kılıçdaroğlu, YSK'nın 16 Şubat 2017'de ve 16 Nisan 2017 sabahında gönderdiği genelgeler ile eğitim programları ve filmlerinde de "mühürsüz oy pusulalarının ve zarfların geçersiz sayılacağının" söylendiğini aktardı.



"Çalışırsak kesinlikle kazanırız"



Halk oylaması sırasında, birilerinin araya girmesi sonucu, Doğu'da sayım bittikten sonra "maç ortasında kural değiştirildiğini" savunan Kılıçdaroğlu, "Peki bu gerçeği sadece biz mi biliyoruz? Bu rezilliği sadece biz değil, bütün dünya biliyor. Türkiye ile ilgili, halk oylamasıyla ilgili yazılan bütün raporlarda, bütün bu adaletsizlikler tek tek sıralanmış vaziyette. En son Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde de Türkiye üçüncü lige düşürülürken, 2004'te çıkmıştık denetim sürecinden, yeniden denetim sürecine girerken, o denetim sürecine girmenin nedenlerinden birisi de maalesef budur." dedi.



Kılıçdaroğlu, referandum süresince yeni bir çalışma yöntemi yürüttüklerini, toplumun en duyarlı kesimleriyle bir bir muhatap olduklarını belirterek, "Bu referandum süreci bize şunu gösterdi, çalışırsak kesinlikle kazanırız. Bu çok önemli. Sıradan bir cümle değil. Çalışırsak sonuç alırız. Çalıştık ve çok önemli bir sonuç aldık. Bütün baskılara, imkansızlıklara rağmen çok önemli bir sonuç aldık." ifadelerini kullandı.



Halk oylaması süresince hiç kimseyi ötekileştirmediklerini, ilk kez siyasi parti, sivil toplum, inanç, kimlik farkı gözetmeksizin herkesle görüştüklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, bunu yaptıkları ve devam ettirdikleri sürece, Türkiye'nin birleştirici gücünün CHP olduğunun geniş kitlelere aktarılabileceğini, bunu kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.



(Sürecek)