CHP İl Başkanları Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Nasıl bir başkanlık? Amerikan modeli mi? Hayır. Kendilerine özgü bir başkanlık. 'Türk tipi başkanlık' diyorlar. Bunun Türk tipiyle ilgisi yoktur. Bu, gayrı milli bir başkanlıktır. Türkiye'nin tarihinde böyle bir başkanlık modeli yoktur." dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında, El Nusra'nın bütün dünya tarafından terör örgütü kabul edildiğini söyledi.



"El Nusra'ya sahip çıktılar, silah gönderdiler. Putin bile El Nusra için ricacı oldu." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Bir devletin Cumhurbaşkanı bile 'El Nusra'ya terör örgütü değildir' diyorsa, Türkiye teröre teslim edilmiş demektir. MİT tırlarıyla bu silahlar nereye gidiyordu? CHP mi gönderiyordu? Daha da ötesi, IŞİD militanları Suriye'ye Irak'a nasıl geçtiler? Türkiye üzerinden geçtiler, bu hükümet kapıları açtı. Eğer bir iktidar Türkiye'yi terör örgütlerine teslim etmişse, o iktidarın yatacak yeri yoktur. Yönetemiyorsan istifa edeceksin kardeşim. 'PKK kandırdı, IŞİD kandırdı, El Nusra kandırdı, FETÖ kandırdı.' Siz çocuk musunuz? Devlet yönetiyorsunuz, çocuk gibi 'Bizi kandırdılar'. Düne kadar Amerika ile iş tutuyorlardı, şimdi Rusya ile iş tutuyorlar. Nedir bu Allah aşkına? Sizin kişiliğiniz, kimliğiniz, bilginiz, birikiminiz yok mu? İlla birisi mi yol gösterecek? PKK, IŞİD, FETÖ yol gösterdi, malum. Sizin yolunuz yok mu? Devleti çökerttiniz, şimdi yine kızacaklar. Devlet dimdik ayakta olsaydı bir vatandaşın burnu kanamazdı, devlet çökmüştür. Liyakat yoktur."



İl başkanlarından bunları her yerde anlatmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "CHP'ye saldıracaklardır. Koro halinde. Havuz medyasını da çok iyi biliyoruz. Havuz medyasının PKK'dan, IŞİD'den hiçbir farkı yoktur, aynı yolda yürüyorlar bunlar. Şavşat'tan Ardanuç'tan giderken PKK bana saldırdı. Başka kim saldırıyor; havuz medyası. Aynı yolla saldırıyorlar." görüşünü savundu.



Binlerce kişinin teröre kurban verildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, iktidar mensuplarının taziye ziyaretlerinde şehit ailelerine, "Ne güzel, oğlunuz şehit oldu. Ne güzel, inşallah siz de şehit olursunuz." dediğini ifade etti.



Kılıçdaroğlu, "Bu yüce mertebeye niye senin çocuğun ulaşmak istemiyor? Niye Ankara'daki beyler çocuklarını askere göndermiyor? Madem vatan sevgisi yüreğinizde pıt pıt pıt atıyor, siz de çocuklarınızı gönderin." dedi.



Suriye politikasına eleştiri



Hükümetin Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un geçen günlerde, "Suriye politikası başından beri yanlıştı" dediğini aktardı. Kılıçdaroğlu, "İtiraf ediyor. Peki en başından beri yanlışsa, terörden hayatını kaybedenlerin hesabını kim verecek? Hesabını veren de yok, sorumlu da yok? Sorumlu şehit. Yarın öbür gün 'neden şehit oldun' diyecekler." değerlendirmesinde bulundu.



"Çöken bir devletle" karşı karşıya olduklarını ileri süren Kılıçdaroğlu, hükümetin suçlu aramak yerine "Üst akıl var, bunları o yapıyor." dediğini söyledi.



"Sen hükümet değil misin? Tuzakları boz." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Yönetemiyorsan adam gibi istifa edeceksin. 'Beceremiyorum' diyeceksin, yönetemediğin ortada. Şunu kimse unutmasın; kendi toprağından kaçan adam kahraman değildir. Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu toprak bizim toprağımız, kaçtılar. PYD'nin eline geçti. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, ordusuyla Ortadoğu'da, dünyada nam salmış bir ülkeyi düşünün, önce orduyu darmadağın ettiler. Arkasından Süleyman Şah Türbesini kaçırdılar ve kahraman geçiniyorlar. Ne kahramanı, kaçan adamdan kahraman mı olur? O kadar çöken bir devletle karşı karşıyayız ki, internette görüntüler var, IŞİD terör örgütünün kaçırdığı askerlerimizin yakılma iddiaları var. Çağrı yaptık, 'lütfen açıklayın doğrusu nedir?' diye. 15 günden fazla geçti, hala inceliyorlar beyefendiler. Hani siz Ortadoğu'da sinek uçsa haberiniz oluyordu? Bunlar palavraymış."



Ortaköy saldırısı



Yönetilemeyen, savrulan, teröre teslim edilen bir ülke ile karşı karşı olduklarını iddia eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ortaköy'deki terör saldırısına değindi. Kılıçdaroğlu, "Adam gidecek, boğazda bir eğlence merkezini basacak, tek tek adamları öldürecek, elini kolunu sallayarak çekip gidecek. Üstelik 200 metre ötesinde de polis merkezi var. Bir büyükelçiyi Ankara'da vurdular. Bir polis vurdu. 15 dakika içinde bunun FETÖ'cü olduğunu biliyorsun da 15 Temmuz'dan yana bir sürü adam attın, niye bunu tuttun o görevde? Bu soruyu kimse sormuyor." diye konuştu.



Türkiye'nin 20 Temmuz sonrası yeni bir darbe girişimi yaşadığını savunan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifine tepki gösterdi.



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 100 yıla yakın süredir parlamenter sistemle yönetildiğini ve bölünmediğini söylerken "Kendine yeni bir arayış. Başkanlık sistemi. Neden? 'Fiili durum böyle, bunu hukuki duruma getirelim.' Kaç yıldır fiili durum böyle? İki yıldır fiili durum böyle, iki yılda Türkiye iyi mi oldu, terör mü düştü, ekonomi mi düzeldi? Hayır. İki yılda Türkiye çok daha ağır bir felaketle karşı karşıya. Şimdi bunu anayasa değişikliği ile hayata geçirmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



"Esad'ın anayasası"



İktidarla vatandaşın derdinin ayrı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşın can ve mal derdinde olduğunu savunarak, şöyle konuştu:



"Vatandaşın açlıktan nefesi kokuyor, haberiniz var mı sizin? Onların derdi başkanlık. Nasıl bir başkanlık? Amerikan modeli mi? Hayır. Kendilerine özgü bir başkanlık. 'Türk tipi başkanlık' diyorlar. Bunun Türk tipiyle ilgisi yoktur. Bu, gayrı milli bir başkanlıktır. Türkiye'nin tarihinde böyle bir başkanlık modeli yoktur. Suriye modeli. Esad'ın anayasasını aldılar, tercüme ettiler, koydular buraya. Düşmandı Esad. 'Esed' ettiler, şimdi anayasasını getiriyorlar, Meclisten geçirecekler. Kendisi de Esadlaşma yolunda da onun için. 'Tek adam olacağım ben. Benim sözümün üstüne kimse söz söylemeyecek' diyor. Kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yaptın, toplumu karpuz gibi böldün. Rejimi değiştirmek istiyorlar, demokratik parlamenter sistemden dikta rejimine, totaliter otoriter yönetime geçmek istiyorlar."



AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanına tek başına hiçbir gerekçe göstermeden TBMM'yi feshetme yetkisi verildiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, bu yetkinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bile verilmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Buna 'evet' diyenler vatana ihanet ediyor derken bunu kastediyorum sevgili Binali Yıldırım. Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen bir yetkiyi, Türkiye'yi felakete sürükleyen bir adama veriyorsunuz. 17-25 Aralık'ı unutmadık." dedi.



"Siz hangi gerekçeyle TBMM'yi feshedeceksiniz?" sorusunu soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunların milli irade söylemi de yalan üzerine inşa ediliyor. Bunlar milli iradeden kastettikleri, sarayın iradesi. Bir adamın iradesini milli irade olarak kabul ediyorlar. Milli irade yetkinin halktan alınmasıdır. Şimdi, halktan alıyorsunuz yetkiyi, saraya veriyorsunuz. Biz onlar gibi değiliz. Bizi, dünyanın 4 köklü partisinden biri yapan, bizim gibi düşünmeyenlere de düşüncelerini ifade etme ortamı hazırlamak istememizdendir. Devlet yapısını istediği gibi değiştirecek. 'Tekirdağ Valiliği kapatılmıştır, kaldırdım'. 'Bütün Trakya'yı birleştirdim, Trakya eyaleti yaptım'. Bunların hepsini yapabilir. Bu milletvekilleri konu mankeni mi? Bir kişinin müsteşar atanması için şartlar var. Kafasına esecek, müsteşar olması için 'bizim köyden olması şarttır, ilkokul mezunu olması yeterlidir' diyebilir. Böyle bir anayasaya 'evet' demek parlamentoya, demokrasiye ihanet etmek değil midir? 'Gazi Meclis' diyoruz, ulusal kurtuluş savaşını yöneten Meclis, yetkilerini bir kişiye devrediyor. Hangi gerekçeyle devrediyorsun yetkilerini? Bunu anlamak mümkün değil. Hem cumhurbaşkanı olacak hem partinin genel başkanı olacak hem de tarafsız olacak, nasıl oluyorsa. Siz bu milleti aptal mı sanıyorsunuz, kim temsil edecek cumhurbaşkanını illerde?"



Parti genel başkanlarını illerde il başkanlarının temsil ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının temsilcisinin ise hem il başkanı, hem de vali olacağını savundu.



"Evet" oyu kullanacaklara samimi bir uyarı yapmak istediğini ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, herkesin çocuklarının, Türkiye'nin geleceğini düşünmesi gerektiğini söyledi.



Sorunun sadece CHP'nin sorunu olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Bu sorun hepimizin ortak sorunu, sosyal demokratların, muhafazakarların, mütedeyyin insanların, milliyetçilerin, ülkücülerin, Atatürkçülerin sorunudur. Bu konuda ortak mücadele vereceğiz. Sorun CHP'nin sorunu değil tek başına, ülkesini seven, geleceğine saygı duyan, güçlü bir gelecek inşa etmek isteyen bütün vatandaşların ortak sorunudur. Düşünceye kelepçe vurulan bir ülkede büyüme, gelişme, demokrasi olmaz. Ne 12 Mart, ne 12 Eylül darbe döneminde bu kadar gazeteci, düşünce insanı hapse atılmadı. Türkiye bir yarı açık cezaevine döndürüldü. Atilla Taş bugün haberi var, 'biz içeride daha güvendeyiz' diyor. Dışarıdakilerin can ve mal güvenliği yok ki. 15 gündür bazı sanayi bölgelerinde elektrik yok, kablo kesildiyse 24 saatte düzeltilir. 15 günde çöken devlet gerçeği var orada. Devleti çökertirsen bu hale gelirsin, sonunda gidersin Esad'ın elini öpmeye kalkarsın. Geldiğimiz nokta odur."



