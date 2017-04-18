CHP İl Başkanından Halk Oylaması Değerlendirmesi

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, halk oylamasına ilişkin, İstanbul'un 36 ilçesinde bin 900 itiraz gerçekleştirdiklerini söyledi.



Canpolat, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki meclis grup salonunda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da halk oylamasına katılım oranının yüzde 88,07 olduğunu belirtti.



Halk oylamasına yönelik itirazlarda bulunduklarını ifade eden Canpolat, şöyle konuştu:



"36 ilçede bin 900 itiraz gerçekleştirdik. İtiraz gerekçemiz eksik oy pusulasıdır. Eksik oy pusulasının anlamı şu, Yüksek Seçim Kurulundan gönderilen mühürlü pusulaların eksik olması. Aşağı yukarı İstanbul'un bütün ilçelerinde bu eksikliği gördük. Bazı ilçelerde 30, bazı ilçelerde 50 bazı ilçelerde ise 70 eksik oy pusulası olduğunu tutanaklarla tespit ettik. Aynı gün ilçe müdürüne, daha sonra ilçe seçim kuruluna ve genel merkeze bu bildirimi yaptık."



"Mükerrer oy tespiti yaptık"



Canpolat, yaşananların cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu, birçok sandıktan seçim bittikten sonra bile oy pusulalarının gelmediğini tespit ettiklerini savundu.



Tercih mührü dışında mühür kullanılmasının da İstanbul ve Türkiye'de bir ilk olduğunu öne süren Canpolat, şöyle devam etti:



"YSK'nın tercih mührü bir tanedir. Ayrıca 'evet' mührü olduğunu da sandık sorumlusu arkadaşlarımız tespit etti. Bunlara ilişkin itirazlarımızı da bildirmiş durumdayız. Mükerrer oy kullanılmasının da tespitinin tamamını yaptık. Tercih mühürlerinin dışında mühürlerin kullanılması ve ayrıca mührü olmayan, YSK tarafından mühürlenmeyen, mühürsüz oyların tespitini de sabah sandıklar açılır açılmaz yapmış olduk. Bunun sayısı da binlercedir. Kısaca Türkiye'de hukukun teslim edildiği, hukuk kuralları içerisinde yapılması gereken seçimin, YSK tarafından her türlü şaibeye açık bir şekilde yapıldığını tutanaklarla tespit ettik. ve bugün İstanbul'da ilçe seçim kurullarına itiraz başvurusu 36 ilçede yapıldı."



"Halkın ayağına gideceğiz"



Canpolat, halk oylamasında daha fazla ihlalin yapılmasına izin verilmediğini öne sürerek, bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren tüm teşkilatlarına teşekkür etti.



Bütün sandıkların ıslak imzalı sonuçlarını aldıklarını aktaran Canpolat, toplantıda yer alan CHP'li belediye başkanları ile meclis üyelerine şöyle seslendi:



"Siz artık ana muhalefet partisinin belediye başkanları ve meclis üyeleri değilsiniz. Siz İstanbul'da 1994'ten beri terk ettiğiniz alanı yeniden kazanan iktidar partisinin belediye başkanları ve meclis üyelerisiniz. Sorumluluğunuz bir kat daha artmıştır. Bütün ötekilere karşı sorumluluğunuz bir kez daha artmıştır. Bugünden itibaren, sokak sokak, İstanbul'un başka yerlerinde kol kola gireceğiz, İstanbul'da iktidarın zamanı geldiğini yeniden halkın ayağına giderek Türkiye'yi yolsuzluğa sürükleyenlerden hesap soracağız."



Gazetecilerin soruları da yanıtlayan Canpolat, İstanbul'da yaptıkları çalışmada, "hayır" oy oranının yüzde 52,20 gözüktüğünü öne sürdü.



Bunların ıslak imzalı olarak ellerinde bulunduğunu aktaran Canpolat, "Şu ana kadar İstanbul'da iptal edilen oy 138 bin idi. Bunun bir kısmı kabul edildi ve bizim lehimize işlendi. Hala o itirazlar devam ediyor. Üç gün sonra bunların detayını alacağız. Bazı ilçelerde seçimin iptali için başvurduk. Sultanbeyli ve Bağcılar gibi birkaç ilçemizde seçimin iptali için başvurduk. Yaklaşık 15 ilçede seçimin iptali için başvurumuz var." diye konuştu.



"Oy sayısı olarak ne kadar fark var?" şeklindeki bir başka soruyu ise Canpolat, "Oy sayısı olarak yaklaşık 75-80 bin civarında oy var. Ayrıca 138 bin mükerrer oy var. Onlara da itirazımız var. Bu 200 bini aşıyor. İstanbul'da 18 ilçede öndeyiz. Özellikle bizim belediyelerimizin olduğu yerlerin tamamında oylarımız çok yüksek. Adalet ve Kalkınma Partisinin belediyesinin olduğu bütün ilçelerde oyları düşmüştür." diye cevapladı.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Toplantısı basına kapalı devam ediyor.