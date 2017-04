CHP İl Başkanı Kiraz Referandum Sürecini Değerlendirdi

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, yaklaşık 2 ay süren referandum çalışmalarının sonuna geldiklerini belirterek değerlendirmelerde bulundu.



Parti il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, referandum çalışmalarının sonuna geldiklerini belirterek, "Sürecinin ilk başladığı andan itibaren bu seçimin bir parti seçimi olmadığını dolayısıyla partiler üstü bir tavırla bu çalışmaları sürdüreceğimizi belirtmiştik. Bu kapsamda süreç içerisinde hiç kimseyi suçlamadan, dışlamadan, sen evetcisin sen hayırcısın diye suçlamadan, hiç kimse hakkında olumsuz bir düşüncemiz olmadan herkesi kucaklayan, ülkenin bütün unsurlarını bir araya getirmeye çalışan bir seçim kampanyasını yürütmeye çalıştık" dedi.



Hayır kampanyası sürecince ulaştıkları her vatandaşa referandum un bir seçim olmadığını anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Kiraz, "Bu referandum , partilerin yarıştığı bir seçim olmayacak, bundan sonra ülkemizi nasıl yöneteceğiz, nasıl bir yöntem uygulanacak bunu belirleyeceğiz" diye konuştu. CHP Malatya İl Teşkilatının tamamının önemli ve özverili bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Kiraz, "Parti kimliğimizi bırakarak bu çalışmalarımızı yürüttük. Tamamen referandum sürecine endekslenmiş bir çalışma içerisinde yer aldık. Genel merkezimizden gelen birçok milletvekilimiz, yöneticilerimiz de bu çalışmaya katkılarını sundular. En büyük katkıyı da her zaman olduğu CHP Genel Başkan Yardımcımız ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba'da gördük" ifadelerine yer verdi. Pazar günü artık son sözü halkın söyleyeceğini dile getiren Kiraz, "Dolayısıyla sonuç ne çıkarsa çıksın, bugüne kadar olduğu gibi elbette bundan sonra da sonuca saygı duyacağız. Halkımızın verdiği sonuç her zamanı başımızın üzerinde yer vardır. Ama halkımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bu bir seçim değil, bütün vatandaşlarımızın mutlaka sandığa giderek tercihini ortaya koyması gerekiyor. Çünkü bundan sonra nasıl yönetileceğimize karar vereceğiz. Her vatandaşımızın da bu ülkede yaşayan her kişinin de nasıl yönetilmek isteniyorsa bunun kararını gidip kendisinin vermesi gerekiyor" dedi.



Her vatandaşın mutlaka sandıklara gidip oy kullanması gerektiğini ifade eden Kiraz, "Hayır sonucu çıktığında kesinlikle kaybeden hiçbir parti ve kişi olmayacak. Bugünkü iktidar yeniden görevine devam edecek. Cumhurbaşkanı görevine devam edecek. Meclis görevine devam edecek. Hayır çıktığında ülke kazanacak, 80 milyon kazanacak, ama hiç kimse kaybetmeyecek. Hiçbir siyasi parti kaybetmeyecek" dedi.



Kiraz, 16 Nisan Pazar günü Malatya'da oy verme işlemlerinin de 07.00 itibariyle başlayacağını da vurgulayarak akşam 16.00'ya kadar herkesin mutlaka sandık başına gitmesini istedi. - MALATYA