CHP İl Başkanı Kiraz Oyunu Rahmi Akıncı Ortaokulu'nda Kullandı

Malatya CHP İL Başkanı Enver Kiraz oyunu Rahmi akıncı Ortaokulu'nda kullandı.



CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini öngören Anayasa değişikliği için oyunu Rahmi Akıncı Ortaokulu'nda bulunan 1102 Nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanmak için geldiği okulda vatandaşların ve görevlilerin elini sıkan Enver Kiraz, oy kullanma işleminin ardından sınıfları gezerek sandık görevlileri ile başarı diledi.



Kiraz, referandum dan çıkacak sonucun ülkeye güzel şeyler getirmesini temenni ederek okuldan ayrıldı. - MALATYA