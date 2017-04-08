CHP Heyeti, Stk Temsilcileri ve Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinden oluşan heyet, Sivil Toplum Temsilcileri (STK), muhtar ve basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.



Hakkari'deki ziyaretlerini sürdüren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve Parti Meclis Üyesi Ali Rıza Erbay, CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı, ilçe başkanı Naci Kahraman ve beraberindeki partililer bir otelde düzenlenen kahvaltıda bazı STK temsilcileri, muhtar ve basın mensupları ile bir araya geldiler. CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı düzenledikleri kahvaltıya iştirak eden davetlilere tek tek teşekkür ederek, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum la ilgili ziyaret ve toplantılarının devam ettiğini söyledi. Birlik beraberlik ve huzurun sağlanması için çaba harcadıklarını belirten CHP Milletvekilleri, ülkenin ve geleceğin teminatı olan çocuklar için hayır dediklerini söyledi.



Yüksekova ilçesinden sonra Hakkari'yi ziyaret ettiklerini belirten milletvekilleri iki gün içinde 3 bin 500 kişinin elini sıktıklarını belirterek, görüştükleri binlerce kişiden sadece iki evet sözü duyduklarını iddia ettiler. Hakkarili olup ta İzmir ilinde okumuş inşaat mühendisliğini bitirmiş bir gencin saflarına katılmasından dolayı son derece memnun olduklarını belirterek, kendisine CHP rozeti taktılar.



CHP heyeti daha sonra referandum çalışmalarına katılmak üzere Hakkari'nin Çukurca ilçesine hareket ettiler. - HAKKARİ