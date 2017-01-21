Chp, Hdp ve Emep'li Kadınlardan Enç'e Tepki

TBMM anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'in bazı kadın milletvekillerine şiddet uyguladığını iddia eden CHP, HDP ve EMEP'li kadınlar, Enç'in Meclis tarafından cezalandırılmasını istedi.



EMEK Partisi Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan EMEP Kadın Bürosu Üyesi Aynur Seyrek, Gökcen Özdoğan Enç'in mecliste şiddet uyguladığını iddia etti. Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında, bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendini kürsüye kelepçeleyerek değişiklik teklifini protesto ettiğini kaydeden Seyrek, "Gökcen Özdoğan Enç'in ilk şiddet gösterisi değil. Mecliste 'Köpek giremez' diye pankart açtı. Aslında bu da psikolojik bir şiddettir. Diğer vekillere bir gözdağıydı. Yaşananların takipçisi olacağız" diye konuştu.



CHP'DEN KINAMA



EMEP il yöneticisi Huriye Tozluyurt, Gökcen Özdoğan Enç'in Antalyalı kadınları temsil etmediğini söyledi. CHP üyesi Makbule Kaya, mecliste yaşanan olayları doğru bulmadığını belirterek, "Gökcen hanımı bir kadın olarak kınıyorum. Yaptıkları çok çirkindi" dedi.



HDP'DEN KINAMA



HDP il yöneticisi İlkin Manya, Antalyalı olan bir milletvekilinin yaptıklarından rahatsızlık duyduğunu aktarırken, "Zihniyet çok önemli. Meclis çatısı altında saç saça, baş başa kavga edilmesini kadın milletvekillerine hiç yakıştıramadım. Antalya'dan bir kadının olayların içerisinde bulunması çok çirkin. Ayrıca HDP milletvekillerine yapılan saldırıları kınıyorum" diye konuştu.



Görme engelli Gülküz Türkdoğan da "Şafak Pavey'e yapılan saldırıyı kınıyorum. AKP'nin engellilere vermiş olduğu bakım ücretleri sadece engellileri susturmak içindi. 'Bizden değilseniz size böyle yaparız, hatta kollarınızı, bacaklarınızı kırarız' gibi gözdağı vermek olarak görüyoruz. Kolumuzu da bacaklarımızı da kırsalar, biz engelli kadınlar hiç bir zaman boyun eğmeyeceğiz" diyerek tepkisini dile getirdi.



CHP, HDP ve EMEP'li kadınlar, Milletvekili Enç'in TBMM Başkanlığı tarafından cezalandırılmasını da istedi.



- Antalya